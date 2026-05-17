Megéri spórolni a nyári gumin? – mutatjuk a választ

Sok autósban rendre felmerül a kérdés, megéri olcsó gumiabroncsot venni. Pláne mostanság aktuális a kérdés, amikor az üzemanyag egyre drágább, a biztosítás, a javítás és az alkatrészek költségei pedig emelkednek. Érthető, hogy a gépkocsi-tulajdonosok szeretnének pénzt spórolni, s a kerék az egyik olyan alkatrész, amin lehet.

Meglepő eredményeket hozott a két nyári gumi tesztje

A német Auto Bild a hannoveri tesztpályáján egymásnak eresztettek egy ugyanolyan méretű prémium (Continental PremiumContact 7 – itthon 50 ezer Ft/db) és egy olcsó kínai (Winrun 330R – 28 ezer Ft) nyári gumit.

Az olcsó gumik vészhelyzetben mondanak csődöt

A tesztelők a drágább abroncsot nem sportautóra, hanem a 102 lóerős Volkswagen Caddyre szerelték fel, míg az olcsó gumit a 400 lóerős Audi RS3 kapta. Papíron az Audi minden előnnyel rendelkezett: összkerékhajtás, brutális teljesítmény, sportos futómű. A vizes pályán mégis látványosan küszködött. A profi sofőr szerint az RS3 úgy viselkedett, mint disznó a jégen: az autó idegesen mozgott, kitört az eleje és a hátulja, a sofőrnek folyamatosan korrigálnia kellett. Ezzel szemben a jó minőségű gumival szerelt Caddy stabilan, kiszámíthatóan fordult, még nagyobb tempónál is magabiztos maradt.

A mérések még beszédesebbek.

A prémium gumis Caddy 87,5 másodperc alatt teljesítette a vizes kört, míg az olcsó gumis Audi 95,5 másodpercig tartott. Amikor ugyanaz az Audi prémium abroncsot kapott, az ideje 81 másodpercre javult. Ez már nem pusztán komfortkülönbség, hanem biztonsági kérdés. A szakértők szerint az olcsó gumik hétköznapi használatban sokszor elfogadhatóak lehetnek, de vészhelyzetben vagy határon autózva gyorsan kijönnek a gyengeségeik. Már néhány méterrel hosszabb fékút vagy egy bizonytalan kormánymozdulat is elég lehet egy balesethez.

Persze a több mint 20 ezer forintos különbség nem kevés pénz, de egy több évig használt alkatrésznél ez az összeg könnyen eltörpülhet amellett, hogy az autó négy tenyérnyi felületen érintkezik az úttal. És végső soron ezen a négy ponton múlik, hogy egy veszélyes helyzetből ijedtség vagy karambol, netán tragédia lesz…