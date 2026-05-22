Gyengélkednek a korábbi kedvencek, új király van az autópiacon!

Abban nincs változás, hogy továbbra is a szabadidő-autókat kedvelik a magyar vásárlók, de kezdenek átrendeződni az erőviszonyok. Márka-szinten ugyan még tart a Suzuki és a Skoda lendülete, de a típusok között egy új modell került az élre a 2026-os első negyedévben történt újautó-eladások alapján.

Hatalmas előnnyel vezet az újautó-eladásoknál a Nissan Qashqai

Fotó: marioroman pictures / Nissan

Már a kínai márkák is kezdenek megjelenni az újautó-eladási toplistán

A jól ismert márkák mellett a nemrég még teljesen ismeretlen BYD és a Chery is érdemi eladásokat produkált, de a Citroën is nagyot ment az idén. A dicsőség azonban a Nissané, ami az első négy hónap alatt 3737 darab Qashqai-t értékesített Magyarországon, ezzel magabiztosan megelőzve a korábbi éllovasokat, a Škoda Octavia (2140 darab), Suzuki S-Cross (1943 darab) és Suzuki Vitara (1679 darab) típusokat.

