Kritikus biztonsági hibákat találtak a gyermekülés-teszten!

Egyre több lehetőség áll a vásárlók rendelkezésére a piacon, az ADAC, ÖAMTC és társszervezeteik ezért már évente két alkalommal tesztelik a legújabb darabokat, hogy segítsenek a választásban. Erre egyébként szükség is van, hiszen ahogy az előzetesen kiderült, a Kinderkraft Mink Pro 2 gyermekülés a frontális törésteszt-vizsgálaton elszabadult a Base Mink FX2 Isofix-alapból, ami súlyos sérülést eredményezhet egy ütközésnél; a biztonsági övvel rögzítve egyébként elégséges védelmet nyújt ez a gyermekülés. A gyártó erre reagálva felajánlotta a vásárlóknak, hogy kicserélik az ülést, illetve visszaadják annak árát.

26 gyermekülést vizsgáltak az aktuális teszten az ADAC, ÖAMTC és társ szervezeteik

Minden méretkategóriában van vásárlásra ajánlott gyermekülés

A gyermekülés-tesztnek egyébként van egy másik előnyös hozománya, az idén vizsgált 26 darab között nem volt olyan, amelynél magas lett volna a károsanyag-terhelés – a megelőző teszten az ülések közel harmadánál mértek magas értéket. Az EU-s jogszabályok egyébként nem írnak elő ilyen területen határértékeket a gyermeküléseknek, ezért a tesztelők a játékoknál meghatározott szinteket veszik irányadónak. Örvendetes, hogy minden méret- és életkor-kategóriában találtak ajánlható gyermekülést, amelyek ráadásul nem is a legdrágább példányok közül kerültek ki, azaz nem feltétlenül kell sok pénzt költeni ahhoz, hogy optimális biztonságban utazzon a gyermek.

A gyártó cseréli a hibás gyermekülést, vagy visszafizeti annak árát

A mostani teszten a Foppapedretti Disk Infant érte el a legjobb eredményt, az Isofix-alappal 1,9 lett a pontszáma, míg övvel rögzítve 2,2-es pontszámmal zárt. Itt meg kell jegyezni, hogy a biztonsági övvel való rögzítésnél ügyelni kell annak megfelelő elvezetésére, mert lehetőség van a váll- és deréköv felcserélésére, ami befolyásolja a védelmi képességet. Három gyermekülés kapott rossz minősítést, az Axkid Minikid 4 ugyan jó védelmet nyújt, de komplikált a beszerelése azzal, hogy az első üléshez rögzítendő plusz övvel rendelkezik. A hosszú távú használatra tervezett Lionelo Levander-nél túl sok kompromisszumot kötöttek, ezért védelme csak elégséges, ami lepontozáshoz vezet, a Jané Concord Kombikid kárpitanyagában túlzott koncentrációban találtak égésgátló anyagokat.

