Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány Brüsszelben: illegális tevékenységen kapták Ursula von der Leyent

Hallotta?

Donald Trump kórházba került

gyorshajtás

66 autót foglaltak le gyorshajtás miatt a hosszú hétvégén

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A jó idő miatt sokan indultak autózni. A rendőrség figyelmeztetése ellenére rengeteg volt a gyorshajtás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyorshajtássea to sky highwayautós hírrendőrség

Nem csak nálunk volt remek az időjárás a hosszú hétvégén, de Kanadában is sokat kihasználták a lehetőséget egy kis pihenésre. British Columbia tartományban található a Sea to Sky Highway (#99) ami kialakítása miatt vonzza az autósokat, amire természetesen a rendőrség is készült. Több helyen is kihelyeztek az ellenőrzésre figyelmeztető táblákat, de nagyon sokan figyelmen kívül hagyták ezt, és rengeteg volt a gyorshajtás. A rendőrség által megbízott vállalkozás nem győzte elszállítani a lefoglalt autókat.

A kihelyezett sebességmérésre figyelmeztető táblák ellenére rengeteg volt a gyorshajtás a hétvégén.
Nem győzték elszállítani a súlyos gyorshajtás miatt lefoglalt autókat a hosszú hétvégén
Fotó: RCMP

Sorra foglalták le gyorshajtás miatt a Porschékat

A három nap alatt 212 darab bírságot szabtak ki sebességtúllépés miatt, ezek között 66-os súlyos gyorshajtásért – többen is több mint 80 km/órával lépték túl a megengedett tempót –, ami a törvények alapján az autó lefoglalását jelenti. Csak vasárnap 33 ilyennel találkoztak a rendőrök, volt, hogy négy Porsche és két motorkerékpár várt elszállításra az út szélén. Az idei akció egyébként rekordot jelent a rendőrségnek, a tavalyi Labour Day hétvégén „csak” 60 autót foglaltak le.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu



 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!