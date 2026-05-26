66 autót foglaltak le gyorshajtás miatt a hosszú hétvégén

Nem csak nálunk volt remek az időjárás a hosszú hétvégén, de Kanadában is sokat kihasználták a lehetőséget egy kis pihenésre. British Columbia tartományban található a Sea to Sky Highway (#99) ami kialakítása miatt vonzza az autósokat, amire természetesen a rendőrség is készült. Több helyen is kihelyeztek az ellenőrzésre figyelmeztető táblákat, de nagyon sokan figyelmen kívül hagyták ezt, és rengeteg volt a gyorshajtás. A rendőrség által megbízott vállalkozás nem győzte elszállítani a lefoglalt autókat.

Nem győzték elszállítani a súlyos gyorshajtás miatt lefoglalt autókat a hosszú hétvégén

Fotó: RCMP

Sorra foglalták le gyorshajtás miatt a Porschékat

A három nap alatt 212 darab bírságot szabtak ki sebességtúllépés miatt, ezek között 66-os súlyos gyorshajtásért – többen is több mint 80 km/órával lépték túl a megengedett tempót –, ami a törvények alapján az autó lefoglalását jelenti. Csak vasárnap 33 ilyennel találkoztak a rendőrök, volt, hogy négy Porsche és két motorkerékpár várt elszállításra az út szélén. Az idei akció egyébként rekordot jelent a rendőrségnek, a tavalyi Labour Day hétvégén „csak” 60 autót foglaltak le.





