A szántóföld mellett ralizott Kótajon, brutális pusztítást végzett! – videó

Nagy sebességgel sodorta el egy kótaji ház kerítését egy gyorshajtó még április 27-én. A baleset pillanatában a ház tulajdonosa otthon tartózkodott, éjszakai műszakja után éppen aludni próbált, amikor a hatalmas zajra és a rázkódásra felriadt - írta a Szon.hu.

A lap szerint a balesetet okozó fiú családja felelősségteljesen állt a dologhoz: elismerték a hibát, és ígéretet tettek rá, hogy az okozott kárt megtérítik.

A megállapodás szerint saját maguk fogják helyreállítani a megrongált kerítést, így az ingatlan tulajdonosának legalább az anyagi kár miatt nem kell aggódnia.

