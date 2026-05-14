Fiatalodnak a használt autók – de egyre drágábbak is

Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a hazai használt autó-piacon: a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése 35,6%-ra esett vissza. Eközben a 2,5–10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,54 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtáslánccá váltak 11,48 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent.

Még a legolcsóbb típus, a Suzuki Swift ára is megugrott a használt autó piacon

Tovább zsugorodik a legolcsóbb használt autó szegmens aránya

2026. áprilisában a használtautó-hirdetések 35,6%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami 5%-os visszaesést jelentett egy év alatt. Ezzel párhuzamosan tovább erősödött a középkategória: a 2,5–5 millió forint közötti autók aránya 2,4%-kal, az 5–10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. A kínálati átlagár 5,54 millió forintra emelkedett az egy évvel korábbi 5,42 millió forintról, a márciusi 5,61 millióhoz képest viszont 1,3%-kal csökkent.

A meghirdetett autók közel fele továbbra is benzines volt: áprilisban 55 340 benzines és 48 370 dízel személyautó szerepelt a kínálatban. A hibridek száma elérte az 5500-at, míg elektromos autóból mintegy 5400-at hirdettek a Használtautó.hu felületén. Éves összevetésben a Használtautó.hu kínálatában a legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt, 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzinmeghajtásúaké 3,7%-kal és a dízelmeghajtású autók száma 4,4%-kal szintén növekedett.

43,8%-kal magasabb a dízelek futásteljesítménye

A futásteljesítmények között továbbra is jelentős különbség figyelhető meg a benzines és dízel modellek között. A benzines autók átlagosan 153 ezer kilométert futottak, míg a dízelek esetében ez az érték meghaladta a 220 ezret, vagyis átlagosan 43,8%-kal többet futottak, mint a benzinesek. Az átlagéletkor alapján ugyanakkor továbbra is a benzinesek számítanak idősebbnek: a benzines modellek átlagosan 13,4, a dízelek 12,3 évesek voltak. Mindkét hajtásláncnál csökkent az átlagos futásteljesítmény az előző évhez képest.

