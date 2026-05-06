Még mindig rengeteg használt autó özönlik hazánkba

Áprilisban a DataHouse adatai szerint 12 821 import használt autó kapott hazai rendszámot, ami 23,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi, 10 378-as mennyiséget. Ebben a hónapban már egyértelműen a vásárlók számára igen kedvező devizaárfolyam pörgette a forgalmat: az euró jegyzése négy éve nem látott, 360 forint közeli szintre süllyedt ebben az időszakban.

„A használtautó-behozatal számai immár február óta tartósan a 12 ezer feletti szint felett mozognak. Míg a februári és márciusi adatokban még jórészt a januári extrém időjárás miatt elmaradt beszerzések korrekciója látszódott, áprilisban már a bezuhanó euróárfolyam ösztönözte a külföldi piacokon vásárlókat. Ugyanannyi hazai fizetőeszközből jelenleg mintegy 10 százalékkal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni, mint egy évvel ezelőtt” – magyarázta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Öreg német autókat kedvelnek a magyarok, a behozott használt autó Volkswagen márkájú

Fotó: Volkswagen

Még mindig öregek az importált használt autók

Az immár 16,5 átlagéletkorú magyar személyautópark érdemi fiatalodását a meglóduló használtimporttól sem várhatjuk, hiszen a behozott járművek átlagéletkora is 12 év. Ennek a tendenciának számos negatív következménye van: az idősebb autók szervizigénye magasabb, biztonsági szintjük pedig amiatt is alacsonyabb, mert még hiányoznak belőlük a legmodernebb vezetéstámogató rendszerek. Emellett a régi motorok károsanyag-kibocsátása is jelentősebb. „A kedvező árfolyam mellett a következő hónapokban az import összetételében kismértékű elmozdulás remélhető a fiatalabb, jobb minőségű autók felé” – tette hozzá a JóAutók.hu szakértője.

Fotó: JóAutók.hu

A behozott használt autók között a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen (12,6%), a Ford (8,7%) pedig immár stabilizálta második helyét az Opel (8,3%) előtt. Az Audi 6,5 százalékkal a negyedik, az ötödik helyen a Toyota (5,7%), míg a hatodikon a Hyundai (5,3%) áll.

A használtautó-import 48 712-es darabszáma 2026 első négy hónapjában 18,8 százalékkal haladta meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 41 008-as értéket. Érdekesség, hogy az újautó-eladások száma ezzel szinte megegyező volt: a 48 291 forgalomba helyezett új személygépkocsi 10,5 százalékkal több az egy évvel korábbi 43 691-es mennyiségnél.

