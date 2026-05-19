Videón, ahogy hegesztés közben kigyullad az autó a műhelyben

Forgalmas autójavító műhely, az egyik csápos emelőn egy Honda Jazz padlólemezét hegeszti a szerelő. Nem is kell sokat várni, hogy felkapjanak a lángok, az ultramagas hőmérséklet vélhetően az üzemanyag-vezetéket és a padlókárpitot is megadásra kényszerítette.

Munkavédelmi szempontból elégtelen!

Jócskán telik az idő, mire a műhelyben valaki észreveszi a kocsiban tomboló lángokat, aztán a vétkes szerelő is észbe kap. Elhúzza a hegesztőtrafót, majd leengedi a kocsit. Megkezdik a mentést egy porral oltóval és egy kisvödör vízzel, de ez már annyit ér, mint halottnak a csók. Jobb lett volna ismerni és betartani a hegesztés körülményeire vonatkozó szabályokat, nem okozott volna őrült fejetlenséget!