Hererákot okoz a villanyautók akkumulátora? – itt a válasz

A német Szövetségi Sugárvédelmi Hivatal és a környezetvédelmi minisztérium megbízásából az ADAC kutatói 11 elektromos autót, két plug-in hibridet és egy benzines modellt vizsgáltak meg. A tesztek során speciális szenzorokkal felszerelt bábukat ültettek az autókba, és menet közben, valamint töltés alatt is mérték az utasokat érő elektromágneses terhelést.
Összesen közel egymillió mérési adat készült. Az eredmények szerint valóban keletkeznek elektromágneses mezők az elektromos autókban, főként gyorsításkor, fékezéskor vagy töltés közben. A legerősebb értékeket az utasok lábterében mérték, vagyis ott, ahol a nagyfeszültségű kábelek és hajtáslánc futnak. Ennek ellenére a kutatók minden esetben azt találták, hogy az emberi szervezetre vonatkozó nemzetközi egészségügyi határértékek alatt maradtak az értékek.
A kutatók alaposan megvizsgálták az elektromos autók sugárzási szintjét
A vizsgálat egyik legérdekesebb megállapítása, hogy bizonyos esetekben még az ülésfűtés is nagyobb elektromágneses terhelést okozott, mint maga az elektromos hajtás vagy akkumulátor. A kutatók szerint az elektromos autók sugárzási szintje nagyjából egy villamoson vagy metrón utazó ember terhelésének felel meg.
Tehát nem kell félniük a férfiaknak, hogy a hosszú, több évnyi autózás során az akkuk sugárzása mondjuk hererákot okoz a sofőrnek.
A töltés sem bizonyult veszélyesnek. Bár a töltőcsatlakozó közelében rövid időre magasabb mágneses mező alakult ki, még közvetlen érintésnél sem lépték túl az egészségügyi ajánlásokat. A gyors DC-töltés pedig meglepő módon kisebb terhelést okozott, mint a hagyományos AC-töltés.
A kutatás végső következtetése egyértelmű: nincs bizonyíték arra, hogy az elektromos autók akkumulátorai vagy töltése rákkockázatot jelentenének az utasokra nézve. Az elektromágneses mezők jelen vannak, de a jelenlegi tudományos állás szerint messze nem olyan mértékben, amely egészségkárosodást okozhatna.
Az Origo a napokban arról írt, hogy már van olyan akkumulátor, amivel akár 1500 kilométert is megtehetnek az autók.