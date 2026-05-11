Hererákot okoz a villanyautók akkumulátora? – itt a válasz

A német Szövetségi Sugárvédelmi Hivatal és a környezetvédelmi minisztérium megbízásából az ADAC kutatói 11 elektromos autót, két plug-in hibridet és egy benzines modellt vizsgáltak meg. A tesztek során speciális szenzorokkal felszerelt bábukat ültettek az autókba, és menet közben, valamint töltés alatt is mérték az utasokat érő elektromágneses terhelést.

Sokakban felmerül a kérdés, mennyire veszélyesek az elektromos autók akkumulátorai

Fotó: Opel

Összesen közel egymillió mérési adat készült. Az eredmények szerint valóban keletkeznek elektromágneses mezők az elektromos autókban, főként gyorsításkor, fékezéskor vagy töltés közben. A legerősebb értékeket az utasok lábterében mérték, vagyis ott, ahol a nagyfeszültségű kábelek és hajtáslánc futnak. Ennek ellenére a kutatók minden esetben azt találták, hogy az emberi szervezetre vonatkozó nemzetközi egészségügyi határértékek alatt maradtak az értékek.

A kutatók alaposan megvizsgálták az elektromos autók sugárzási szintjét

A vizsgálat egyik legérdekesebb megállapítása, hogy bizonyos esetekben még az ülésfűtés is nagyobb elektromágneses terhelést okozott, mint maga az elektromos hajtás vagy akkumulátor. A kutatók szerint az elektromos autók sugárzási szintje nagyjából egy villamoson vagy metrón utazó ember terhelésének felel meg.

Tehát nem kell félniük a férfiaknak, hogy a hosszú, több évnyi autózás során az akkuk sugárzása mondjuk hererákot okoz a sofőrnek.

A töltés sem bizonyult veszélyesnek. Bár a töltőcsatlakozó közelében rövid időre magasabb mágneses mező alakult ki, még közvetlen érintésnél sem lépték túl az egészségügyi ajánlásokat. A gyors DC-töltés pedig meglepő módon kisebb terhelést okozott, mint a hagyományos AC-töltés.

A kutatás végső következtetése egyértelmű: nincs bizonyíték arra, hogy az elektromos autók akkumulátorai vagy töltése rákkockázatot jelentenének az utasokra nézve. Az elektromágneses mezők jelen vannak, de a jelenlegi tudományos állás szerint messze nem olyan mértékben, amely egészségkárosodást okozhatna.

Az Origo a napokban arról írt, hogy már van olyan akkumulátor, amivel akár 1500 kilométert is megtehetnek az autók.