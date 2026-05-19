Hét új típussal próbál kimászni a gödörből a Ford

Óriási bajban van a Ford Európában, a kölni gyár miatt errefelé hazai piacnak számító Németországban 3,3%-ra eset a piaci részesedése 2025-ben (amikor még kapható volt a Focus…), de a többi országban se áll jobban a szénája. Azonban Detroitban nem hajlandóak feladni a arcot, a következő három év alatt hét új modellt dobnak piacra, amivel meg akarják erősíteni a pozíciójukat.

Jön Európába a Ford Ranger Super Duty pickup, de a magánvásárlókról se feledkeznek meg

Helyben gyártott autókkal reagál a helyi igényekre a Ford

Közös vonás, hogy mindegyik új autót Európában gyártják majd a helyi piac igényeire szabva. Lesz egy klasszikus kisautó elektromos hajtással (visszatér a Fiesta) és ennek szabadidő-autó párja (Renault-kooperáció), de nálunk fog készülni a Bronco Sport új generációja is, ami mellett még két másik, szintén multienergiás szabadidő-autót is készítenek majd. Az öt új személyautó mellé érkezik két új haszonjármű, a Ranger pickup-családot tudás szempontjából megkoronázó Heavy Duty változat, illetve a kínai alapon megvalósított Transit City.