Hibáztak a vizsgabiztosok, rengeteg friss jogosítványosnak kell ismételnie!

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Szabálytalanságokat fedeztek fel az egyik vizsgáztatóhelyen. Az elmúlt egy évben jogosítványt kapott embereknek ismét vizsgázniuk kell.
Pennsylvania közlekedési tárcája felügyeli a jogosítványok kiadását, és egy philadelphiai vizsgáztató központban rendellenességeket fedeztek fel egy belső ellenőrzés során. Ennek eredményeként a 2024 októbere és 2025 novembere között jogosítványt szerzett mintegy két és félezer embernek meg kell ismételnie a vizsgát, az elméleti tesztet és a vezetési gyakorlatot is.

Nem keresnek felelőst, minden friss jogosítvány-tulajdonost újra tesztelnek a biztonság kedvéért.
Hibázott az egyik vizsgaközpont, az összes ott vizsgázott embernek újra számot kell adnia a tudásáról, hogy megtarthassa jogosítványát
Fotó: PennDOT

Nem tudni, miért kell újra jogosítványt szereznie az érintetteknek

Azt nem árulták el sem az érintetteknek, sem az érdeklődő újságíróknak, hogy pontosan mi volt a hiba, csak annyit mondanak, hogy nem stimmeltek a tesztek kezdetének és befejezésének időpontjai. Furcsa, hogy nem csak egy konkrét vizsgáztató ügyfeleinek kell ismételnie, hanem mindenkinek, aki az adott időintervallumban szerzett jogosítványt. Annak érdekében, hogy ez a hiba a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozza, meghosszabbították az érintett vizsgáztatóhely nyitvatartását.

 

 

