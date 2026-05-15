Hibáztak a vizsgabiztosok, rengeteg friss jogosítványosnak kell ismételnie!

Pennsylvania közlekedési tárcája felügyeli a jogosítványok kiadását, és egy philadelphiai vizsgáztató központban rendellenességeket fedeztek fel egy belső ellenőrzés során. Ennek eredményeként a 2024 októbere és 2025 novembere között jogosítványt szerzett mintegy két és félezer embernek meg kell ismételnie a vizsgát, az elméleti tesztet és a vezetési gyakorlatot is.

Hibázott az egyik vizsgaközpont, az összes ott vizsgázott embernek újra számot kell adnia a tudásáról, hogy megtarthassa jogosítványát

Nem tudni, miért kell újra jogosítványt szereznie az érintetteknek

Azt nem árulták el sem az érintetteknek, sem az érdeklődő újságíróknak, hogy pontosan mi volt a hiba, csak annyit mondanak, hogy nem stimmeltek a tesztek kezdetének és befejezésének időpontjai. Furcsa, hogy nem csak egy konkrét vizsgáztató ügyfeleinek kell ismételnie, hanem mindenkinek, aki az adott időintervallumban szerzett jogosítványt. Annak érdekében, hogy ez a hiba a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozza, meghosszabbították az érintett vizsgáztatóhely nyitvatartását.