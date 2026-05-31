nasa

Eldöntötték: ezek az autók mennek a Holdra

A NASA kiválasztotta az űrautókat. A Holdra településnél ezek segítik majd a bázis felépítését és használatát.
Végső hajrába fordult a NASA Holdbázis építése, kiválasztották azt a két céget, akik holdjárót építenek. Az Astrolab és a Lunar Outpost cégek javaslatát támogatják, előbbi 219, utóbbi 220 millió dollárt kapott arra hogy kifejlessze és leszállítsa a holdjáró első példányát, amelyeket aztán 2028-tól akarnak élesben használni majd. A NASA fontosnak tartja a felszíni mobilitást a Holdbázis sikere érdekében, mert annak jóvoltából sokkal nagyobb területen tudnak kutatómunkát végezni, ami egy esetleges későbbi kereskedelmi felhasználásához (bányászat) jelenthet alapot.

Eltérő feladatokat látnak el a járművek a Holdon

Az Astrolab Crewed Lunar Vehicle járműve 454 kg tömegű és kis térfogatot foglal el szállítás közben. A feladata két asztronauta és felszerelés szállítása, külső táborhelyen támogatni tudja a munkát. Sík terepen 9,6 km/órás csúcssebességet tud elérni.

A Lunar Outpost Pegasus nevű járműve kifejezetten asztronauták szállítására készült, az emberi irányítás mellett önműködően is képes haladni, illetve távirányítani is lehet. Csúcssebessége meghaladja a 15 km/órát.

