Homályos, matt az öreg fényszóró? Így újulhat meg!

A régebbi autóknál alkalmazott üveg lámpatesteket olcsóbb, ugyanakkor kevésbé időtálló műanyag fényszórók váltották az elmúlt évtizedekben. Az időjárás (erős napfény, fagy, fizikai felületkopás) előbb-utóbb kikezdi ezeket, miáltal romlik az úttestre vetülő fényerő, vagyis csökken a közlekedésbiztonság. Mint sokféle alkatrész felújítására, így erre is van megoldás.

Otthon is könnyen elvégezhető

Ha mi magunk szeretnénk végrehajtani a felújítást, a legjobb, ha szettben vásárlunk polírkészletet. Ebben különböző szemcsefinomságú anyagok sorakoznak, melyekkel fokozatosan eltüntethetők a felületi karcok, mikrobarázdák. Szükség lesz polírkorongra és felületvédő szerekre is - ellenőrizzük, hogy mindent tartalmaz-e a készlet! Ügyek maszkolással a helyén is maradhat a lámpatest, nem kell azt kiszerelni, az eredmény pedig igen látványos lesz.