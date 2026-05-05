Hoppá: tovább erősödik az új autók piaca!

2026-ban tovább nőtt az új autók iránti kereslet Magyarországon: a Carinfo adatai szerint áprilisban 9,7%-kal emelkedett a forgalomba helyezett járművek száma, és az év első négy hónapjában is hasonló ütemű bővülés látható. A növekedés elsősorban a személyautókhoz köthető, miközben a vásárlói preferenciák is egyre markánsabban kirajzolódnak. A Használtautó.hu adatai alapján a 6000 kilométer alatti, gyakorlatilag új modellek piacán továbbra is a SUV-k dominálnak, a Suzuki modellek vezetik a mezőnyt, de már a kínai gyártók is látványosan megjelentek a legnépszerűbb típusok között.

Továbbra is a Suzuki modelljei vezetik az új autók piacát

Folytatja a tavaly megkezdett növekedését az új autók piaca

A Carinfo legfrissebb összesítése szerint 2026 áprilisában tovább erősödött az új járművek piaca: összesen 15 292 jármű került forgalomba, ami 9,7%-kal több, mint egy évvel korábban, és 7,8%-kal haladja meg a 2024-es szintet. A növekedést elsősorban a személyautók hajtották, amelyekből 11 832 darabot helyeztek forgalomba, ez 9,7%-os bővülést jelent éves összevetésben. A kishaszongépjárművek piaca ezzel szemben stagnált: 1878 darab került forgalomba, ami mindössze 1%-os növekedést jelent 2025-höz képest, és továbbra is elmarad a korábbi évek szintjétől. A buszok esetében jelentős visszaesés látható, áprilisban 26 darabot helyeztek forgalomba, ami közel 50%-os csökkenést jelent egy év alatt. A nagyhaszongépjárművek ugyanakkor erősödtek: 492 darab került az utakra, ami 27,8%-os növekedés éves alapon.

A motorkerékpárok piaca különösen erős hónapot zárt, 1064 darabos forgalomba helyezéssel, ami 23,4%-os bővülést jelent 2025 áprilisához képest. Az év első négy hónapját vizsgálva is hasonló trend rajzolódik ki: 2026. január és április között összesen 60 523 járművet helyeztek forgalomba, ami 9,5%-os növekedést jelent 2025 azonos időszakához képest, és 10,6%-kal haladja meg a 2024-es szintet. A személyautók száma 48 291 darab volt, ami 10,5%-os bővülés, miközben a kishaszongépjárművek esetében 7,5%-os visszaesés figyelhető meg. A forgalomba helyezési adatokból kirajzolódó növekedés nemcsak volumenben, hanem a konkrét modellek szintjén is jól látható. A Használtautó.hu adatai alapján a legfeljebb 6000 kilométert futott, gyakorlatilag új autók iránti érdeklődés továbbra is kifejezetten erős, és jól mutatja, hogy a vásárlók mely típusok felé fordulnak a jelenlegi piaci környezetben.