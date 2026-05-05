Hoppá: tovább erősödik az új autók piaca!

2026-ban tovább nőtt az új autók iránti kereslet Magyarországon: a Carinfo adatai szerint áprilisban 9,7%-kal emelkedett a forgalomba helyezett járművek száma, és az év első négy hónapjában is hasonló ütemű bővülés látható. A növekedés elsősorban a személyautókhoz köthető, miközben a vásárlói preferenciák is egyre markánsabban kirajzolódnak. A Használtautó.hu adatai alapján a 6000 kilométer alatti, gyakorlatilag új modellek piacán továbbra is a SUV-k dominálnak, a Suzuki modellek vezetik a mezőnyt, de már a kínai gyártók is látványosan megjelentek a legnépszerűbb típusok között.
Folytatja a tavaly megkezdett növekedését az új autók piaca
A Carinfo legfrissebb összesítése szerint 2026 áprilisában tovább erősödött az új járművek piaca: összesen 15 292 jármű került forgalomba, ami 9,7%-kal több, mint egy évvel korábban, és 7,8%-kal haladja meg a 2024-es szintet. A növekedést elsősorban a személyautók hajtották, amelyekből 11 832 darabot helyeztek forgalomba, ez 9,7%-os bővülést jelent éves összevetésben. A kishaszongépjárművek piaca ezzel szemben stagnált: 1878 darab került forgalomba, ami mindössze 1%-os növekedést jelent 2025-höz képest, és továbbra is elmarad a korábbi évek szintjétől. A buszok esetében jelentős visszaesés látható, áprilisban 26 darabot helyeztek forgalomba, ami közel 50%-os csökkenést jelent egy év alatt. A nagyhaszongépjárművek ugyanakkor erősödtek: 492 darab került az utakra, ami 27,8%-os növekedés éves alapon.
A motorkerékpárok piaca különösen erős hónapot zárt, 1064 darabos forgalomba helyezéssel, ami 23,4%-os bővülést jelent 2025 áprilisához képest. Az év első négy hónapját vizsgálva is hasonló trend rajzolódik ki: 2026. január és április között összesen 60 523 járművet helyeztek forgalomba, ami 9,5%-os növekedést jelent 2025 azonos időszakához képest, és 10,6%-kal haladja meg a 2024-es szintet. A személyautók száma 48 291 darab volt, ami 10,5%-os bővülés, miközben a kishaszongépjárművek esetében 7,5%-os visszaesés figyelhető meg. A forgalomba helyezési adatokból kirajzolódó növekedés nemcsak volumenben, hanem a konkrét modellek szintjén is jól látható. A Használtautó.hu adatai alapján a legfeljebb 6000 kilométert futott, gyakorlatilag új autók iránti érdeklődés továbbra is kifejezetten erős, és jól mutatja, hogy a vásárlók mely típusok felé fordulnak a jelenlegi piaci környezetben.
„Az újautó-piac 2026-ban is jól tükrözi a magyar vásárlói preferenciákat. A lista élén továbbra is a Suzuki áll a Suzuki S-Cross és a Suzuki Vitara modellekkel, ugyanakkor szorosan a harmadik helyen már a Kia Sportage követi őket. A Sportage testvérmodellje, a Hyundai Tucson szintén szerepel a toplistán, bár jelenleg a kilencedik helyen áll. A Suzuki tartós népszerűsége a versenyképes árképzésnek és a márka hosszú hazai jelenlétének köszönhető, miközben a Kia esetében az importőri kedvezmények érezhetően erősítették a keresletet. Hasonló tendencia figyelhető meg a negyedik helyen álló Nissan esetében is, ahol a Nissan Qashqai kiemelkedő pozíciót foglal el” - mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője. „A lista egyik legérdekesebb fejleménye a kínai márkák előretörése: immár három modell is bekerült a toplistába, köztük a BYD Seal, az Omoda 5 és a Chery Tiggo 7. Bár ezek a márkák nemrég jelentek meg a hazai piacon, kedvező ár-érték arányuknak köszönhetően gyorsan növekvő érdeklődést generálnak. A Ford szintén stabil jelenlétet mutat, hiszen a Ford Puma és a Ford Kuga modellek is előkelő helyen szerepelnek. Összességében elmondható, hogy a lista elsősorban a magánvásárlók preferenciáit tükrözi az újautó-vásárlások terén, miközben jól látható a piaci dinamika átalakulása és különösen a kínai gyártók gyors térnyerése az elmúlt időszakban"- tette hozzá.