Hurrá, visszatér ez a fontos alkatrész az autókba!

Egyre erősebbek voltak azok a kritikai hangok, amik azt mondták, vissza kell tenni a fizikai gombokat az utastérbe, s ezt most az Audinál is belátták, elfogadták. Az ingolstadti márka most bejelentette, hogy a jövőben minden Audiban lesznek kapcsolók, ilyen mechanikus alkatrészek.

Visszatértek a mauális tekerőgombok az új Audi Q4 e-tron kormánykerekére is

A német gyártónál is felismerték, hogy a kizárólag érintőképernyőkre építő kezelés sok helyzetben kényelmetlen, körülmémnyes és figyelemelterelő, ezért a fontosabb funkciókhoz ismét több fizikai gomb érkezik. Ez különösen vezetés közben lehet fontos, amikor egyetlen klímabeállítás vagy hangerőszabályzás miatt nem kell hosszú menükben keresgélni, vagy épp nem úgy működik az érintés, mint a tekerő, kapcsoló.

Kérdezhetünk a ChatGPT-től az Audikban

Az Audi öt éve mutatta be a Q4 e-tront, amely most komoly frissítésen esett át. A külső változások ugyan visszafogottak – finoman átrajzolt hűtőmaszk és módosított fényszórók jelzik az új modellt –, a lényeg azonban az utastérben és a technikában rejlik.

Egyre több a fizikai kapcsoló az Audi Q4 e-tron utasterében, s már a ChatGPT-vel is beszélgethetünk

A digitális oldal szintet lépett. A 11,9 colos műszeregység és a 12,8 colos központi kijelző mellé immár akár egy 12 colos utasoldali képernyő is rendelhető, az infotainment rendszer pedig ChatGPT-integrációt kapott. Ez azt jelenti, hogy az autó természetesebb hangvezérléssel kommunikálhat a vezetővel: lehet kérdéseket feltenni, információt kérni vagy akár funkciókat vezérelni beszélgetésszerű módon.

Így néz ki a megújult Audi Q4 e-tron

A technika sem maradt érintetlen. A teljesen elektromos Q4 e-tron 63 és 82 kWh-s akkumulátorral készül, a nagyobb akkus változat akár 592 kilométeres hatótávot ígér.

A maximális töltési teljesítmény 185 kW-ra nőtt, így ideális esetben 27 perc alatt 10-ről 80 százalékra tölthető az akkumulátor.

A belépőmodell 204 lóerős, míg a quattro összkerekes csúcsverzió már 340 lóerőt kínál. Az új Audi Q4 e-tron már rendelhető, de első modellek csak valamikor a nyár végén érkezhetnek meg hozzánk.