Így csekkoljuk a guminyomást! Rengetegen rosszul tudják

A rosszul beállított keréknyomás mindenek előtt balesetveszélyessé teheti a járművet, hiszen romlik a tapadás és ezáltal a kormányreakció, valamint a fékezési képességek. Akár túl alacsony levegőnyomású, akár túlfújt a gumiköpeny, az abroncs tapadófelülete nem ideálisan érintkezik a talajjal, ami az említett balesetveszélyes viselkedésen túl az üzemanyag-fogyasztást is kedvezőtlenül befolyásolja.

A pénztárcánk is megbánhatja!

A megszokottnál magasabb fogyasztásért az előírt értéknél alacsonyabb nyomású abroncs a felelős, ha pedig nem a gyár által közölt nyomást használjuk, minden esetben fokozott gumikopással is számolni kell - magyarán, előbb tönkremegy a gumi. Fontos tudni, hogy a gyártó által megadott nyomásértékeket (ezeket általában a vezetőoldali ajtó belső peremén, a B-oszlopon vagy a tanktöltő nyílás fedelén találjuk) hideg abroncs esetén kell beállítani, a hosszabb utazás közben, a felmelegedett szerkezetű gumiköpenyen elvégzett csekkolás és módosítás kifejezetten káros lehet!