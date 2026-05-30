Komoly gondban az Ikarus a Balkánon

Puccs készül Putyin ellen Moszkvában – döbbenetes hír érkezett

Váratlan fordulatot vett az észak-macedóniai 150 darabos elektromosbusz-beszerzés. A korábban győztesnek hirdetett Ikarus–Electrobus Europe konzorcium nyertes tenderét a közlekedési minisztérium most megsemmisítette, ezzel újranyitva a régió egyik legnagyobb villanybusz-üzletét.
A magyar járműipar egyik legismertebb márkája, az Ikarus történelmi jelentőségű sikerként élte meg az észak-macedón közbeszerzés eredményét, amelyben 150 darab tisztán elektromos városi autóbusz szállítására és 75 töltőállomás építésére kapott megbízást. A projekt nemcsak a magyar cég legnagyobb volumenű buszmegrendelése lett volna, hanem komoly belépő is a balkáni piacra, különösen Szkopje és több vidéki város közösségi közlekedésének modernizálásában. A tender szigorú műszaki és ütemezési feltételeket tartalmazott: legalább 325 kilométeres hatótáv, nagy kapacitású akkumulátorok, valamint gyors töltési lehetőség szerepelt a követelmények között – írja a Magyarbusz.

Komoly referencia lett volna az Ikarusnak

Az Ikarus 120e típusú busz a tender szigorú műszaki és ütemezési feltételeinek megfelelt, sőt bizonyos paraméterekben túl is teljesítette az elvárásokat, ami hozzájárult ahhoz, hogy a magyar ajánlat nyerjen. Ám Észak-Macedónia közlekedési minisztériuma most mégis azt közölte, hogy az eljárást érvénytelenítették, így a korábbi eredmény nem lép életbe. 

Nemzetközi sajtóértesülések szerint a döntés hátterében a közbeszerzési folyamat értékelési szakaszával kapcsolatos kifogások állhatnak, amelyek miatt a teljes tendert újragondolják.

A fejlemény különösen érzékenyen érinti az Ikarust, hiszen a projekt stratégiai ugródeszkát jelentett volna a cég számára a délkelet-európai elektromobilitási piacon. A 150 buszos megrendelés nemcsak üzleti rekordot jelentett volna, hanem hosszú távú referenciát is, amely további nemzetközi pályázatokon erősíthette volna a magyar gyártó pozícióit.

 

