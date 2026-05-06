Óriási magyar siker! – újabb piacot hódított meg az Ikarus

15 perce
Olvasási idő: 4 perc
Új fejezet nyílik a magyar járműgyártás történetében. Az Ikarus a napokban minden eddiginél nagyobb nemzetközi sikert aratott, Észak-Macedóniában 150 elektromos buszt rendeltek a székesfehérvári cégtől.
Az Ikarus-csoporthoz tartozó Electrobus Europe nyerte az észak-macedón Közlekedési Minisztérium által kiírt, 150 elektromos autóbusz beszerzésére vonatkozó tendert.

Ilyen Ikarus 120e V4 elektromos buszok futnak majd Szkopje utcáin hamarosan
Fotó: Ikarus

A megállapodás értelmében a magyar gyártó 150 darab tisztán villanyhajtású, 120e V4 típusú városi buszt és 75 töltőállomást szállít a balkáni országba. A volumen önmagáért beszél: ez az Ikarus történetének legnagyobb elektromosbusz-megrendelése, amely nemcsak üzleti siker, hanem stratégiai áttörés is. A projekt révén a vállalat komoly nemzetközi referenciát szerez, ami tovább erősítheti jelenlétét Közép- és Délkelet-Európa gyorsan bővülő elektromobilitási piacán.

Szkopjébe kerül az Ikarusok többsége

Mint kiderült, a járművek döntő többsége a főváros, Szkopje közlekedését modernizálja majd: száz busz itt áll forgalomba, míg további ötven más városokba kerül. A beruházás nemcsak a környezetbarát közlekedés felé tett fontos lépés, hanem egyben azt is jelzi, hogy a régió egyre komolyabban veszi az elektromos átállást.

„Különösen büszkék vagyunk arra, hogy ajánlatunk több nemzet és kultúra együttműködésére épül, és a megvalósítás kulcsfontosságú pontjain helyi észak-macedón vállalatok szakértelmére támaszkodhatunk” 

– mondta Kelemen János Hunor, az Ikarus-csoport értékesítési igazgatója.

A tender sikere mögött nemcsak kedvező ár, hanem technológiai versenyképesség is áll. Az Ikarus 120e típus korszerű, alacsonypadlós, nagy kapacitású elektromos busz, amely megfelel a modern városi közlekedés elvárásainak, és képes kiszolgálni a növekvő utasforgalmat is.

A legendás magyar márka számára mindez különösen fontos mérföldkő. Az 1895-ben alapított Ikarus egykor a keleti blokk buszpiacának meghatározó szereplője volt, most pedig az elektromos korszakban próbál újra vezető pozíciót szerezni. Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy a dél-csehországi Ceské Budejovice helyi közlekedési vállalata is tesztel elektromos Ikarus buszt.

 

