Magyar siker Görögországban – munkába álltak az új Ikarusok

Van valami különösen erős üzenete annak, amikor egy olyan legendás márka, mint az Ikarus újra feltűnik egy régi terepen. Most pontosan ez történt Athénban, ahol megérkezett és már szolgálatba is állt az a két tisztán elektromos hajtású Ikarus 80e midibusz, amelyeket tavaly rendeltek meg görög üzemeltetők.

Athénban teljesítenek szolgálatot az Ikarus 80e midibuszok

Fotó: Ikarus Bus & Coach

A modern, alacsonypadlós járművek a görög főváros északkeleti agglomerációjában szállítanak majd utasokat – írja a Magyarbusz.info.

250–300 kilométert tudnak megtenni az Ikarus midibuszok

A buszok a tavaly bemutatott Ikarus 80e V4 első ügyfélpéldányai. A járművek teljes hosszban alacsonypadlós kialakítást kaptak, ami ebben a kategóriában még ma is ritkaságnak számít. A mintegy 60 utas szállítására alkalmas midibuszok modern utastájékoztató rendszerrel, USB-töltőpontokkal, hőszivattyús klímával és sötétített üvegezéssel érkeztek Görögországba. A 282 kWh-s CATL akkumulátorcsomaggal szerelt buszok egyetlen feltöltéssel akár 250–300 kilométert is megtehetnek.

Az Ikarusnak komoly piac lehet Görögország

A történet azonban jóval több egyszerű járműátadásnál. Az Ikarus a hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes években meghatározó szereplője volt a görög közösségi közlekedésnek: Athén utcáin egykor több mint ezer magyar busz közlekedett. Az ikonikus 260-asok mellett később 415-ösök, EAG-modellek és midibuszok is szolgáltak az országban.

Most, hosszú szünet után, az elektromos korszak nyithat új lehetőséget a magyar gyártó számára. A görög piac ráadásul komoly potenciált jelenthet.

Egy előkészítés alatt álló törvénytervezet szerint az önkormányzati buszflották negyedét elektromos járművekre cserélnék, így könnyen lehet, hogy a mostani két buszt hamarosan újabb megrendelések követik. Az Ikarus számára ez nemcsak exportüzlet, hanem annak bizonyítéka is, hogy a márka a XXI. században is képes versenyképes alternatívát kínálni Európa közösségi közlekedésében.

Az Origo a napokban arról írt, hogy az Ikarus minden eddiginél nagyobb nemzetközi sikert aratott, Észak-Macedóniában 150 elektromos buszt rendeltek a székesfehérvári cégtől.