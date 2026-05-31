Hatalmas fordulat: megvan, ki dönt Lisztes Krisztián jövőjéről

Ilyet még biztos nem látott: elkészült a hatkerekű Ferrari!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Több dolog hátráltatta az építést, de csak elkészült az F6. A Gas Monkey Garage két év után befejezte a hatkerekű Ferrari Testarossát.
ferrarigas monkey garageautós hír

A Gas Monkey Garage két évvel ezelőtt kezdett bele a hatkerekű Ferrari Testarossa megépítésébe, de az eredeti partner távozott, és végül saját maguk fejezték be az építést. Nem egyszerűen csak megtoldották egy tengellyel a sportkocsit, hanem annak teljesen új hajtásláncot építettek.

Ennyire elborult Ferrarit csak a Gas Monkey Garage tud építeni.
Nyomokban Ferrarit is tartalmaz az F6-os
Fotó: Gas Monkey Garage

Teljesen egyedi konstrukció a hatkerekű Ferrari hátulja, futóművel, hajtáslánccal együtt

A 180°-os hengerszögű V12-es erőforrás helyett egy General Motors LT4-es Small Block került (6,2 liter, kompresszor: 659 LE/881 Nm), ami egy hatfokozatú kézi kapcsolású váltón keresztül egy összkerékhajtású autóból származó osztómű segítségével hajtja a négy hátsó kereket – teljesen egyedi konstrukció a független hátsó felfüggesztés. Az építők által egyszerűen Ferrari F6-nak nevezett jármű egyébként eladó, 1,5 millió dollár a kikiáltási ár, de nem árt tudni a reménybeli vásárlónak, hogy a jármű csak az USA-ban használható közúti forgalomban.
 

