Ki nem találná, hogy mivel harcolnak az ittas vezetők ellen

Oroszországban rendelettel csökkentették a közlekedési rendőrök adminisztrációs terheit. Eddig öt űrlapot kellett kitölteni, miután ittas vezetőt fogtak el, egy vizsgálati jegyzőkönyvet, egy a jogosítvány felfüggesztéséről szóló jegyzőkönyvet, egy orvosi vizsgálatra való beutalót, egy jegyzőkönyvet a jármű lefoglalásáról és egyet a jármű elszállításától. Ezt a papírmunkát jó eséllyel az ittas sofőr győzködése közben kellett végezni.

Több idő marad az ittas vezetők elkapására azzal, hogy kevesebb lesz a papírmunka

Fotó: police.hu

A jövőben elég lesz a vizsgálati jegyzőkönyvet kitölteni, azon pedig megjegyzésként kell ráírni, hogy bevonták a jogosítványt, orvosi vizsgálatra küldték az ügyfelet, a járművét lefoglalták és elszállítják. Azzal, hogy öt helyett csak egy jegyzőkönyvet kell kitölteni, Oroszország közlekedési rendőrei évi 33 000 munkaórát spórolnak meg, vagy a másik oldalról nézve ennyivel több idejük lesz a tényleges munkavégzésre, például az ittas sofőrök lekapcsolására.



