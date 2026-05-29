Zelenszkij sokkoló döntésén ámuldozik a világ – titkos tervről rántja le a leplet a The Economist

Sokkoló kudarc: óriási robbanás rázta meg a floridai űrközpont környékét – videó

Ki nem találná, hogy mivel harcolnak az ittas vezetők ellen

Több ideje lesz a munkavégzésre a rendőröknek. Öt helyett csak egy jegyzőkönyvet kell majd kitölteni az ittas vezetők elkapása után.
Oroszországban rendelettel csökkentették a közlekedési rendőrök adminisztrációs terheit. Eddig öt űrlapot kellett kitölteni, miután ittas vezetőt fogtak el, egy vizsgálati jegyzőkönyvet, egy a jogosítvány felfüggesztéséről szóló jegyzőkönyvet, egy orvosi vizsgálatra való beutalót, egy jegyzőkönyvet a jármű lefoglalásáról és egyet a jármű elszállításától. Ezt a papírmunkát jó eséllyel az ittas sofőr győzködése közben kellett végezni.

Évi 33 000 munkaórát spórolnak meg az orosz rendőrök azzal, hogy egyszerűbb lesz az ittas vezetők adminisztrációja.
Több idő marad az ittas vezetők elkapására azzal, hogy kevesebb lesz a papírmunka
Több idő marad az érdemi munkára, például az ittas vezetők elkapására

A jövőben elég lesz a vizsgálati jegyzőkönyvet kitölteni, azon pedig megjegyzésként kell ráírni, hogy bevonták a jogosítványt, orvosi vizsgálatra küldték az ügyfelet, a járművét lefoglalták és elszállítják. Azzal, hogy öt helyett csak egy jegyzőkönyvet kell kitölteni, Oroszország közlekedési rendőrei évi 33 000 munkaórát spórolnak meg, vagy a másik oldalról nézve ennyivel több idejük lesz a tényleges munkavégzésre, például az ittas sofőrök lekapcsolására.

