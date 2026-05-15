Összetört Ferrari az árokban – bevonták a tulajdonos jogosítványát

Szerda hajnalban fél hatkor kapta a rendőrség a bejelentést, miszerint a svájci Lenzburg közelében az A1-es autópálya mellett egy autó van az árokban. A kiérkező járőrök egy Ferrarit találtak az út mellett, ami jelentősen megsérült és több méteren át lenyomta a vadkerítést. Mivel senki nem volt az autó mellett, a rendőrök a rendszám alapján felkeresték a tulajdonos otthonát. Az 57 éves tulajdonos élt a jogával és megtagadta a vallomástételt, de a rendőrök vér- és vizeletmintát is vettek tőke, illetve elővigyázatosságból bevonták a jogosítványát.

Nem tudni, ki vezette az árokba csúszott Ferrarit, a körülmények tisztázása idejére bevonták a vallomástételt megtagadó tulajdonos jogosítványát

Nyomozást indítottak, hogy kiderítsék az egyautós baleset körülményeit, mikor történt az eset és ki vezette az autót. A sérült Ferrari F12 Berlinetta mentése miatt az A1-es autópálya külső sávját fél órára le kellett zárni. Az autó tulajdonosának a mentés költségét mindenképpen ki kell fizetnie, bár aki megengedhet magának egy ilyen autót, annak ez nem okoz majd problémát, ahogy a taxiszámlák kiegyenlítése sem, hiszen jogosítvány híján nem vezethet autót az 57 éves férfi.