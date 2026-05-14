tesla supercharger

Jön a virtuális sorban állás az elektromos töltőknél

A Tesla a helyszíni várakozást akarja csökkenteni az új funkcióval. Egyelőre tesztelik az elektromos autók virtuális sorban állását.
Amíg benzinkúton viszonylag gyorsan lemegy a sor, az elektromos autó töltőállomásokon esetenként hosszas várakozási idők tudnak kialakulni. Fokozott idegállapotba kerülnek a várakozás alatt a sofőrök, aztán könnyen konfliktusok alakulnak ki abból, hogy ki jogosult az adott töltőkábel használatára. Az ilyen helyzeteket akarja kezelni a Tesla a virtuális sorban állás bevezetésével, amikor az autó lefoglalja a töltési lehetőséget, ezzel csökkentve a helyszíni várakozás idejét.

Egyelőre tesztüzemben érhető el az elektromos autó töltőnél való virtuális sorban állás.
Virtuális sorban állással akarják csökkenteni a Teslánál az elektromos töltőknél kialakuló várakozást
Fotó: Tesla

Az elektromos autó töltésre várakozását akarják csökkenteni csúcsidőszakban

Egyelőre öt Tesla Supercharger állomáson tesztelik a rendszert, aminek kritikusok szerint hogy csökkenti, hanem épp ellenkezőleg növeli majd a konfliktusok számát. A problémát az jelenti, hogy már nem csak Teslák használják a Supercharger állomásokat, azonban a virtuális sorban állás csak Tesla-alkalmazáson keresztül működik. Más autómárka saját alkalmazásával is igénybe vehető azonban a töltés, annak használója tehát továbbra is helyszíni várakozásra van kényszerítve, és majd az látja, hogy egy épp megérkezett Teslás elfoglalja előle a helyet – érthető a pórul járt autós dühe, akit nem fog érdekelni a virtuális sorban állás...
 

 

