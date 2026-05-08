Karácsony Gergely ötlete Angliában óriási bukás lett

Karácsony Gergely főpolgármester támogatásával Budapesten is elindulhat egy új, QR-kódos parkolási rendszer terjedése – miközben Angliában már komoly botrány és tömeges csalások miatt figyelmeztetik a sofőröket: a „kényelmes” megoldásból villámgyorsan pénzcsapda lett.

A hamis QR-kódos parkolási csalások száma három év alatt 14-szeresére nőtt Angliában – Karácsony Gergely ilyenre akarja cserélni a budapesti órákat

A QR-kódos parkolás ötlete elsőre modern és praktikus: elég egy okostelefon, egy gyors beolvasás, és máris fizethető a parkolás. Csakhogy Nagy-Britanniában ez a rendszer az utóbbi években látványosan kicsúszott az ellenőrzés alól. A csalók ugyanis megtanulták ugyanazt a technikát használni, mint a hivatalos szolgáltatók, csak épp hamis QR-kódokkal – írja a Daily Mail.

Fájni fog Karácsony Gergely terve

A jelenséget a briteknél „quishing”-nek nevezik, vagyis QR-kódos adathalászatnak hívják. A módszer lényege, hogy a parkolóautomatákra vagy táblákra hamis matricákat ragasztanak, amelyek teljesen hitelesnek tűnnek. Aki beszkenneli, egy megtévesztően valódinak látszó fizetési oldalra kerül, ahol önként adja meg bankkártyaadatait – valójában egy csalónak.

A brit hatóságok szerint a probléma nem elszigetelt: több városban is találtak átragasztott kódokat, és egyes esetekben a csalók akár a hivatalos fizetési rendszereket, például ismert parkolási appok felületeit is lemásolták.

A lap cikkéből kiderül, hogy a járművezetők 2022 óta 56 ezer fontot (23 millió Ft) veszítettek a csalások miatt. A rendőrség és a közlekedési szervezetek már azt tanácsolják: inkább kerüljék a QR-kódos fizetést, és használjanak hivatalos applikációkat vagy bankkártyát.

És itt jön a budapesti párhuzam. A fővárosban is egyre erősebben terjed az ötlet, hogy a parkolást teljesen digitalizálják, leszerelik a parkolóórákat, QR-kódos belépéssel és fizetéssel egyszerűsítve a rendszert. Ne legyen kétségünk afelől, ha bevezetik a magyar fővárosban ezt, akkor el fog terjedni az angliaihoz hasonló új típusú bűnözés nálunk is, és nagyon fájni fog Karácsony Gergely terve.

A kérdés így nemcsak technológiai, hanem biztonsági is: vajon megéri-e egy olyan rendszert bevezetni, amelyet már máshol a csalók kreativitása miatt kénytelenek visszafogni?