Kék villogós kisbusszal vontatta magát az őrült tolószékes!

Egy megkülönböztető jelzést használó kisbuszba kapaszkodva vontatta magát ez a tolószékes, mit sem törődve a balesetveszéllyel. A kocsi legalább 50-60 km/órával halad, a párhuzamos úton közlekedő autós rögzítette a bizarr "szerelvényt".

Nincs vesztenivalója?

Nehéz eldönteni, hogy a tolószékben ülő személy valóban mozgássérült-e, netán csak brahiból csinálta az egészet, minden esetre úgy tűnik, nem először választotta az utazás ilyen formáját. Hihetetlen balesetveszély, bár lehet, hogy úgy van vele - neki már nincs vesztenivalója...