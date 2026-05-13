Túl sok a vitás eset, szigorodhat a kerékpáros KRESZ!

A kerékpár ma már nem csupán hétvégi hobbi vagy sporteszköz: a magyarok kétharmada rendszeresen biciklizik. Tavasszal, nyáron és ősszel minden harmadik ember legalább hetente bringára pattan, de még a hideg hónapokban is minden ötödik magyar kitart két keréken.

Egyre több a kerékpáros, és velük együtt a konfliktus is az utakon

A legtöbben egyedül tekernek, ám a biciklizés sok családban közös program is lett: a párok és a gyerekes családok körében különösen népszerű a közös kerekezés.

A romantikus bringás idill azonban sokszor az első kereszteződésig tart. A rendszeresen biciklizők harmada került már konfliktusba közlekedés közben, leggyakrabban autósokkal.

De a feszültség kölcsönös: sokan autósként is összeszólalkoztak már kerékpárossal. A fiatalok, a városiak és a biciklivel dolgozók különösen gyakran keverednek vitába.

Szigorúbb szabályozás a kerékpáros közlekedésben?

Nem véletlen, hogy a megkérdezettek háromnegyede szigorúbb szabályozást szeretne a kerékpáros közlekedésben, miközben sokan elégedetlenek a hazai biciklis infrastruktúrával is. A bringások problémái ráadásul nem érnek véget az utakon: minden harmadik kerékpárostól loptak már biciklit, és az eltűnt járművek többsége soha nem került elő. Bár sokan lakattal és zárt tárolóval védekeznek, a modernebb megoldások – például GPS-nyomkövetők vagy riasztók – még ritkaságnak számítanak.

Alaposan átalakulhat a kerékpáros közlekedés is Magyarországon: az új KRESZ-tervezet nemcsak biztonságosabbá, hanem kiszámíthatóbbá is tenné a biciklizést – de több kötelezettséget is hoz a bringásoknak.