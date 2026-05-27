Kiderült a titok? Ez lehet a következő szegedi BYD!

Ez az első alkalom, hogy a BYD kifejezetten az exportpiacok számára fejlesztett ki egy típust, azaz egyelőre nem tervezik a Dolphin G DM-i kínai forgalmazását. Először kerül plug-in hibrid hajtás egy kis kategóriás személyautóba, az ötajtós karosszéria 4,16 méter hosszú és 1,825 méter széles – az akkumulátoros-elektromos Dolphin-nál 13 centivel rövidebb, de 55 mm-rel szélesebb az újdonság.

Pár hét múlva többet tudunk a BYD újdonságáról

Egyelőre még nem árultak el részleteket a műszaki tartalomról, de nem kockáztatunk sokat, ha a Szegeden gyártott BYD Atto 2 DM-i technikáját előlegezzük meg (1,5-ös szívómotor, 7,8 vagy 18 kWh kapacitású akkumulátor) a személyautónak is. Nem árulták el, hol fogják gyártani az újdonságot, de június elején sort kerítenek a részletes leleplezésre, akkor a technika mellett minden bizonnyal az esetleges európai gyártás is szóba kerül.



