Kiég a szemünk ettől az autós újítástól!

Nemrég véget ért az Audi A8-as luxuslimuzin gyártása, úgyhogy gyorsan piacra is dobják a márka új csúcsmodelljét. Az Audi Q9-es egy óriási méretű szabadidő-autó lesz három üléssorral, és ahogy azt előre elárulták, szériában kapja az elektromos oldalajtó-mozgatást is. Gombnyomásra vagy alkalmazásból lehet aktiválni az ajtónyitást, a fényezés épségére szenzorok ügyelnek, illetve a hátulról közeledő forgalmat (kerékpáros, rolleres, stb) is figyeli a rendszer, mielőtt kitárja az ajtót.

Majdnem derékszögben tárulnak fel az oldalajtók, nehezen érhetőek el az Audi Q9 ajtóbehúzói. Erre válasz az elektromos mozgatás

Alkalmazásból vagy gombnyomásra tárulnak fel az Audi Q9 ajtajai

Azért döntöttek az eddig csak Rolls-Royce modelleken látott megoldás mellett, mert kis termetű embereknek túlságosan messze van az ajtókárpiton lévő behúzó ahhoz, hogy elérjék. Az egyszerűség kedvéért a vezetőnek elég a fékre lépnie vagy bekapcsolnia az övet ahhoz, hogy becsukódjék az ajtaja, a többi utasnak marad a gombnyomás. Pontos méreteket még nem közöltek, csak annyit, hogy a BMW X7-esnél és a Mercedes-Benz GLS-nél is nagyobb lesz az Audi Q9. Az alapáron adott hétszemélyes mellett elérhető lesz középen két kényelmes fotellel rendelkező belső is, természetesen az utastér tele van képernyőkkel és kütyütöltési lehetőségekkel.

