Kiég a szemünk ettől az autós újítástól!

A nyáron debütál a három üléssoros óriás szabadidő-autó. Olyan nagy lesz, hogy a legtöbben nem érnék el az Audi Q9 ajtóbehúzóit.
Nemrég véget ért az Audi A8-as luxuslimuzin gyártása, úgyhogy gyorsan piacra is dobják a márka új csúcsmodelljét. Az Audi Q9-es egy óriási méretű szabadidő-autó lesz három üléssorral, és ahogy azt előre elárulták, szériában kapja az elektromos oldalajtó-mozgatást is. Gombnyomásra vagy alkalmazásból lehet aktiválni az ajtónyitást, a fényezés épségére szenzorok ügyelnek, illetve a hátulról közeledő forgalmat (kerékpáros, rolleres, stb) is figyeli a rendszer, mielőtt kitárja az ajtót.

Gombnyomásra tárulnak fel (ha biztonságos) és csukódnak az Audi Q9-es oldalsó ajtajai.
Majdnem derékszögben tárulnak fel az oldalajtók, nehezen érhetőek el az Audi Q9 ajtóbehúzói. Erre válasz az elektromos mozgatás
Fotó: TSP / AUDI AG

Alkalmazásból vagy gombnyomásra tárulnak fel az Audi Q9 ajtajai

Azért döntöttek az eddig csak Rolls-Royce modelleken látott megoldás mellett, mert kis termetű embereknek túlságosan messze van az ajtókárpiton lévő behúzó ahhoz, hogy elérjék. Az egyszerűség kedvéért a vezetőnek elég a fékre lépnie vagy bekapcsolnia az övet ahhoz, hogy becsukódjék az ajtaja, a többi utasnak marad a gombnyomás. Pontos méreteket még nem közöltek, csak annyit, hogy a BMW X7-esnél és a Mercedes-Benz GLS-nél is nagyobb lesz az Audi Q9. Az alapáron adott hétszemélyes mellett elérhető lesz középen két kényelmes fotellel rendelkező belső is, természetesen az utastér tele van képernyőkkel és kütyütöltési lehetőségekkel.
 

 

