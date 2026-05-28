Vajon bízhatunk a kínai autók biztonságában? – ez a szikár valóság

Sokak bizonytalanok a kínai autókkal kapcsolatban, ami érthető, hiszen nincs komoly tapasztalatunk arról, milyenek lesznek 3–5, vagy mondjuk 10 évesen, mennyire bírják a strapát. Azt látjuk, hogy minőségben, komfortban már simán felveszik a versenyt az európai, japán vagy koreai gyártókkal. Árban pedig valamivel jobbak is náluk. Ám mi a helyzet a biztonsággal? Sok vevő – nagyon helyesen – ezt is mérlegeli az újautó-vásárlás előtt. Nos, egy autó biztonságáról sokat elmondanak a laboreredmények, s nem mindennapi töréstesztet végeztek a közelmúltban Franciaországban, ahol nagyon látványosan próbálták modellezni a valódi baleseteket.

A kínai autók közül Geely Starray EM-i modelljét nagyon komoly töréstesztnek vetették alá Franciaországban az UTAC-nál

Az egyik legnagyobb kínai márka, a Geely Starray EM-i modellje a napokban az Euro NCAP által akkreditált UTAC központban vett részt egy különösen kemény oldalütközéses teszten: az autót előbb egy mozgó akadály találta el 60 km/órával oldalról, majd a túloldalon egy merev oszlopnak préselődött. Ez gyakorlatilag két egymást követő súlyos oldalütközésnek felel meg – olyasminek, amit a jelenlegi európai szabványok nem is írnak elő.

A kínai autók már nem viccelnek

A cél az volt, hogy valós, láncszerű többjárműves baleseti helyzetet modellezzenek, extrém terhelés alá helyezve a karosszériát, a légzsákrendszert és a nagyfeszültségű akkumulátor védelmét. A Geely Starray EM-i meglepően magabiztosan vizsgázott: az utascella sértetlen maradt, a légzsákok pontosan működtek, az e-CALL segélyhívó azonnal aktiválódott, az ajtók pedig automatikusan kinyíltak az ütközés után. Ezek mind kulcsfontosságú szempontok egy komoly baleset túlélhetőségénél.

A Geely Starray EM-i az idén tavasszal mutatkozott be a magyar piacon

Úgy tűnik tehát, vannak olyan kínai autók, amelyek képes felvenni a versenyt a legismertebb biztonságcentrikus márkák modelljeivel, mint a Volvo EX30, a Tesla Model Y, a Mercedes-Benz EQE vagy éppen a Hyundai Ioniq 6, amelyek szintén rendkívül magas pontszámokat értek el utasvédelemben és aktív biztonsági rendszerekben. Amúgy a Geely Starray EM-i az Euro NCAP ötcsillagos minősítése mellett több nemzetközi szervezet – például az ANCAP és az ASEAN NCAP – tesztjein is jól szerepelt. A Geely eredménye azt mutatja, hogy a kínai gyártók már nemcsak árban, hanem biztonság terén is komoly szereplők az európai autópiacon.