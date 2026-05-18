Nem kérnek a kínai autókból az USA-ban

Nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva (a modern autók kamerái és egyéb érzékelői rengeteg adatot gyűjtenek) eddigi is tilos volt a kínai gyártású- vagy kínai technológiát használó autók forgalmazása az USA-ban. Azonban az Egyesült Államok Kongresszusa most elébe ment egy esetleges Trump-üzletnek azzal, hogy elfogadták a Connected Vehicle Security Act jogszabályt, ami kerek perec megtiltja bármilyen kínai autó forgalmazását.

Egyhamar nem jelenik meg az USA piacán a BYD vagy más kínai autógyártó

A nagykövetség kritizálta a kétpárti, a kínai autók forgalmazását tiltó jogszabályt

Már az se jelent kibúvót a jogszabály alól, hogy helyben gyártják a kérdéses terméket, azaz autógyár építésével vagy átvételével se tudnak megjelenni a távol-keleti gyártók az USA-ban. Azon ritka törvények közé tartozik a Connected Vehicle Security Act, amely kétpárti javaslatra került elfogadásra, és amögött az egész autóipar és annak lobbija is felsorakozott. A kínai nagykövetség egyébként kritizálta a törvényt, mondván eltúlozzák a nemzetbiztonság fogalmát, de egy biztos: egyhamar nem várható, hogy a kínai autók piacra lépjenek az USA-ban.

