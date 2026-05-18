Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kitört a világbotrány: az ukránok már a NATO-t bombázzák?

Fontos

Vitézy Dávid lemondott, már azt is tudni, ki veszi át a helyét

kínai autó

Nem kérnek a kínai autókból az USA-ban

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Kongresszus elébe ment egy esetleges Trump-üzletnek. Még a helyben gyártott kínai autók forgalmazását is megtiltották.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kínai autóconnected vehicle security actautós hír

Nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva (a modern autók kamerái és egyéb érzékelői rengeteg adatot gyűjtenek) eddigi is tilos volt a kínai gyártású- vagy kínai technológiát használó autók forgalmazása az USA-ban. Azonban az Egyesült Államok Kongresszusa most elébe ment egy esetleges Trump-üzletnek azzal, hogy elfogadták a Connected Vehicle Security Act jogszabályt, ami kerek perec megtiltja bármilyen kínai autó forgalmazását.

Kétpárti javaslatként fogadták el a törvényt, ami megtiltja még a helyben gyártott kínai autók forgalmazását is az USA-ban.
Egyhamar nem jelenik meg az USA piacán a BYD vagy más kínai autógyártó
Fotó: BYD

A nagykövetség kritizálta a kétpárti, a kínai autók forgalmazását tiltó jogszabályt

Már az se jelent kibúvót a jogszabály alól, hogy helyben gyártják a kérdéses terméket, azaz autógyár építésével vagy átvételével se tudnak megjelenni a távol-keleti gyártók az USA-ban. Azon ritka törvények közé tartozik a Connected Vehicle Security Act, amely kétpárti javaslatra került elfogadásra, és amögött az egész autóipar és annak lobbija is felsorakozott. A kínai nagykövetség egyébként kritizálta a törvényt, mondván eltúlozzák a nemzetbiztonság fogalmát, de egy biztos: egyhamar nem várható, hogy a kínai autók piacra lépjenek az USA-ban.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!