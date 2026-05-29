Olcsó kínai autóként él tovább a dicső múlt

Az olasz DR Automobiles immár két évtizede foglalkozik kínai autók európai összeszerelésével, eddig mintegy 35 000 autót értékesített. Most bővíteni szeretne, Olaszországon kívül is piacra akar lépni autóival, ezért megszerezte az Itala (1904-1934) és az OSCA (1947-1967) márkák névhasználati jogát. Most bejelentették az Itala 35-ös szabadidő-autót, amely valójában egy puccos GAC GS3 Emzoom, aminek új lökhárítókat rajzolt az Italdesign, és elsőként elektrifikációt nélkülöző 1,5-ös turbómotorral (170 LE) lesz megvásárolható.

Az Italdesign áttervezte a kínai autó lökhárítóit, és kész is az Itala márka első autója

A kompakt SUV csak a kezdet, lesz még több kínai autó az Itala-kínálatban

A nagy csinnadrattával megtartott márkapremieren piros bőrrel és Alcantarával burkolt belsőt lehetett látni, a valóságban marad a szürke műanyag egyhangúság – cserébe így tartható lesz a megcélzott 35 ezer eurós, azaz 12,5 millió Ft-os indulóár. Az Itala 35-öst a nagyobb méretű Itala 56-os szabadidő-autó követi, és Itala 61 néven egy hétszemélyes egyterű is lesz a kínálatban.

A DR Automobiles szándékai szerint egy 50 tagból álló kereskedőhálózatot hoz létre Európa-szerte az Itala-OSCA márkák számára. Utóbbi dedikált sportkocsi márka lesz, amely egy 2,0 literes turbómotorral szerelt modellel kezd – ami a mai vásárlói preferenciák miatt minden bizonnyal szabadidő-autó és nem lapos sportkocsi lesz.







