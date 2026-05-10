Kínai autót csomagolnak át az Egyesült Arab Emírségekben

Nagyon szeretne nemzeti autót az Egyesült Arab Emírségek, az egyszerűség kedvéért kínai autót csomagolnak át. A K2 nevű technológiai cég hívta életre a Theeb nevű márkát, amelynek most a MIITE 2026 (Make It In The Emirates) kiállításon bemutatták az X01-es terepjáróját.

Büszkék az arabok a Mercedes-Benz G-osztálynak látszó kínai autóra

Nagyon ügyelnek a gyári kommunikációban, hogy csak a saját formatervet és a helyi összeszerelést hangsúlyozzák, egyébként annyit mondanak, hogy „máshol készült alkatrészekből” állítják össze az autót.

Arra ügyeltek, hogy ne legyen egyértelműen azonosítható az alapot jelentő kínai autó

Ránézésre a BAIC terepjárójának a formáját rajzolták egy kicsit, hogy az még inkább hasonlítson a Mercedes-Benz G-osztályra. Elöl-hátul merev tengelyt használ az alvázas felépítésű terepjáró, mozgatásáról 2,0 literes turbómotort használó plug-in hibrid hajtás gondoskodik – teljesen feltöltött akkumulátorral 550 LE/720 Nm rendszerteljesítményt mondanak. Alap, luxus és sport változatot is kínálnak, utóbbi a dűnéken és nem a versenypályán száguldásra készül.

