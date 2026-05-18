Heti abszurd: a Knight Rider legendás autója gyorshajtási bírságot kapott – miközben egy múzeumban pihent

Elsőre abszurd viccnek hangzik, ami a Knight Rider sorozat beszélő szupersportkocsijával, KITT-tel megesett, pedig a történet valóban megtörtént. Egy illinois-i autómúzeum ugyanis hivatalos értesítést kapott arról, hogy a kiállított fekete Pontiac Trans Am túllépte a sebességhatárt egy brooklyni iskolaövezetben. A rendszámfelismerő kamera szerint az ikonikus fekete autó közlekedési szabálysértést követett el, a 40-es zónában 58 km/órával ment, csakhogy volt egy apró probléma: a kocsit hetek óta meg sem mozdult a kiállítótérből.

A múzeum munkatársai először azt hitték, valamilyen adminisztrációs hibáról van szó – írja az Auto, Motor und Sport. Később azonban kiderült, hogy a New York-i traffipax egy másik autót fotózott le, amelynek rendszáma nagyon hasonlított KITT-éhez. A digitális rendszer tévesen azonosította a járművet, és automatikusan a híres filmes autó adatait kapcsolta az ügyhöz.

Önálló küldetésen a Knight Rider szuperautója

A történet gyorsan végigsöpört az interneten, hiszen nehéz ellenállni annak a gondolatnak, hogy Michael Knight legendás mesterséges intelligenciával felszerelt autója titokban éjszakai száguldozásra indulhatott volna. Sok rajongó rögtön poénkodni kezdett: szerintük KITT egyszerűen önálló küldetésre ment, ahogy a sorozatban is gyakran tette. Az eset ugyanakkor jól mutatja, mennyire sebezhetőek lehetnek az automatizált rendszerek.

KITT végül természetesen megúszta a büntetést. A Volo Museumnak sikerült bizonyítania, hogy a legendás autó a kérdéses időpontban végig a kiállításon állt – békésen, mozdulatlanul, és feltehetően újabb világmegmentő küldetések nélkül.