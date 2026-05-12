Súlyos büntetésre számíthat, aki ezt nem tartja be

Az egyelőre talány, hogy a kormányváltás után hogyan alakul a betervezett KRESZ-módosítás. Mindenesetre a terv egyelőre az, hogy az autópályán és autóúton az eddigi 60 km/h helyett új minimum sebességhatárt írnak elő.

Az új KRESZ-ben változtatnának a gyorsforgalmi utak, sztrádák minimumsebességén

A gyorsforgalmi utakra azért hajt az ember, hogy gyorsabban odaérjen a célállomásához. Talán sokan nem tudják, hogy a sztrádákon van minimum sebességhatár. Az új KRESZ-tervezet ezen annyiban változtatna, hogy a jelenlegi 60 km/órás minimum helyett 70 km/órás alsó sebességhatárt vezetnének be autópályákon és autóutakon – írja a FEOL. A szabály természetesen csak akkor lenne érvényes, ha az út-, látási és időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik.

Az új KRESZ nem finomhangolás lesz

A tervezet szerint, aki indokolatlanul lassan halad, az a forgalom akadályozásának vétségét is elkövetheti. A jogalkotók szerint ugyanis nemcsak a gyorshajtás veszélyes, hanem az is, ha valaki jelentősen eltér a forgalom átlagos tempójától. Egy 60–70 km/órával cammogó jármű a 130-cal közlekedő autók között komoly kockázatot jelenthet, különösen nagy forgalomban.

Az új KRESZ szerint, ha valaki ennél lassabban megy, az forgalomakadályozásnak minősülne, és ezért komolyan büntethetnek majd a rendőrök.

Az biztos, hogy az új KRESZ nem csupán finomhangolás lesz: a szabályalkotók a modern közlekedési szokásokhoz igazítanák az ötvenéves rendszert.

Az Origo a napokban arról írt, hogy új KRESZ-tábla jöhet a magyar utakon. Ha ez megvalósul, akkor gyökeresen átalakíthatja a mindennapi közlekedési szokásokat.