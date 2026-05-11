Százezrekbe is fájhat a büntetés, ha ezek a dolog hiányoznak

Sokan csak a rendőri ellenőrzésnél szembesülnek vele, hogy néhány apró hiányosság is elég lehet egy komoly pénzbírsághoz. A KRESZ ugyanis nemcsak a közlekedési szabályokat rögzíti, hanem azt is pontosan meghatározza, milyen kötelező felszereléseknek kell ott lenniük minden autóban.
A legtöbb autós rutinszerűen használja a járművét, és ritkán gondol bele abba, hogy a kötelező tartozékok legalább annyira fontosak, mint a műszaki állapot, pedig a KRESZ egyértelműen előírja, hogy bizonyos eszközök nélkül az autó nem tekinthető megfelelően felszereltnek.

Drága feledékenység: sok autós belefut a KRESZ-ismeretek hiánya miatt a rendőri bírságba
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A leggyakrabban ellenőrzött elemek az elakadásjelző háromszög, a láthatósági mellény és az elsősegélydoboz. Már egyetlen hiányzó vagy nem megfelelő állapotú eszköz is elég lehet ahhoz, hogy a rendőr pénzbírságot szabjon ki. A büntetés összege több ezer forinttól akár 200 ezer forintos összegig is terjedhet – írja a FEOL.

A KRESZ egyértelműen fogalmaz

Sokan nem tudják, hogy nemcsak a hiány, hanem az elavult elsősegélydoboz is problémát jelent. A csomagban található steril eszközöknek lejárati idejük van, így ezek rendszeres ellenőrzése is kötelező. Egy lejárt készlet ugyanúgy szabályszegésnek számíthat, mintha nem is lenne az autóban. 

A szabályozás célja azonban nem elsősorban a büntetés, hanem a biztonság. 

Egy baleset vagy műszaki hiba esetén ezek az eszközök életmentő szerepet tölthetnek be: a háromszög segít a forgalom figyelmeztetésében, a mellény növeli a láthatóságot, az elsősegélydoboz pedig azonnali segítséget nyújthat. A tapasztalat mégis azt mutatja, hogy sok autós csak ellenőrzéskor szembesül a hiányosságokkal, pedig a KRESZ egyértelműen fogalmaz. Egy gyors csomagtartó-átvizsgálás viszont elegendő lehet ahhoz, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket és a bírságot.

 

