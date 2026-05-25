A magyar autósok kétharmada nem ismeri ezt az alapvető KRESZ-szabályt

Mint köztudott, az idén szeptemberben komolyan módosul a KRESZ. A sok változtatás között szerepel a kötelező cipzár-elv az utakon. A sávok összeszűkülése szinte minden autósnak ismerős szituáció: útépítés, baleset vagy egy sáv megszűnése miatt hirtelen torlódás alakul ki, és elindul a jól ismert vita arról, ki okosabb, gyorsabb vagy erőszakosabb. A cipzár-elv lényege azonban éppen ennek a káosznak a megszüntetése – írja a Teol. A szabály szerint a két sávban haladó járművek nem versenyeznek egymással, hanem a megszűnő sávban haladók a végső szűkületig mennek, majd a forgalomban lévők és a besoroló autók felváltva, egy-egy járművenként engedik egymást – ahogy egy cipzár fogai illeszkednek egymásba.

Az új KRESZ már egyértelműen szabályozná a cipzár-elv alkalmazását

Az új KRESZ egyértelműsítené a helyzetet

Egy reprezentatív felmérés alapján a magyar sofőrök 62 százaléka, tehát közel a kétharmada nem biztos abban, hogyan kell helyesen besorolni, amikor egy sáv megszűnik. Szakértők szerint ez nem csupán udvariassági kérdés, hanem nagyon is gyakorlati: a hibás viselkedés torlódást és baleseteket okoz, főleg csúcsidőben és rossz látási viszonyok között.

Az új KRESZ-tervezet ezért egyértelműsítené a helyzetet: a cipzár-elv bizonyos forgalmi szituációkban nem választás, hanem kötelezettség lenne.

A fő sávban haladóknak együttműködő magatartást kell tanúsítaniuk, a besorolóknak pedig nem előnyt keresni, hanem szabályosan, a forgalom ritmusát követve beolvadni.

Ha a rendszer jól működik, mindkét sáv hosszabb ideig használható marad, így a forgalom egyenletesebben oszlik el. A kérdés már csak az, mennyire gyorsan tud átállni erre a szemléletre a hazai közlekedési kultúra – ahol a sietség és az „előbb odaérek” érzés sokszor erősebb, mint a türelem.

