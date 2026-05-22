Sokan nincsenek tisztában ezzel a KRESZ-táblával

A KRESZ-táblák világában vannak ikonikus jelzések, amelyeket még az is felismer, aki évek óta nem vezetett.

Ezzel a KRESZ-táblával nagyon ritkán találkoznak az autósok, ezért nem is igazán ismerik

A stoptábla, az elsőbbségadás kötelező vagy a behajtani tilos mindenkinek ismerős. Van azonban egy olyan tábla, amely láttán rengetegen elbizonytalanodnak: a környezetvédelmi övezetet jelző, behajtást korlátozó tábla. Pedig ez a jelzés nem valami futurisztikus különlegesség, hanem nagyon is valós közlekedési szabályozás része. A jelzés lényege, hogy az úton gépkocsik nem közlekedhetnek – írja a Feol.

Ritka ez a KRESZ-tábla

Leginkább erdei területeken lehet találkozni ezzel a különleges KRESZ táblával. A szakemberek szerint azért ennyire ismeretlen a jelzés, mert viszonylag ritkán találkozni vele, ráadásul sok autós a hagyományos tiltó táblákhoz szokott. Sokan egyszerűen nem tudják, hogy a matrica a környezetvédelmi besorolás vagy az autó emissziós kategóriája utal. Pedig valójában egyikre sem.

