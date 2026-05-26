Ez a rettegett KRESZ-feladvány a legtöbb autóson kifog – önnek menne?

A KRESZ egyértelműen fogalmaz, ám vannak helyzetek, amikor sokan elbizonytalanodnak. Ez is egy ilyen szituáció.

Ezt a KRESZ-tesztet a tapasztalt sofőrök sem mindig tudják megoldani helyesen

A feladat egy teljesen egyenrangú kereszteződést mutatott, ahol sem tábla, sem lámpa nem segítette a közlekedőket. Ilyenkor automatikusan a jobbkéz-szabály lép életbe – vagyis a jobbról érkező járműnek elsőbbsége van. Csakhogy a helyzet itt nem áll meg ennyiben, és pontosan ezen buknak el a legtöbben. Ebben a helyzetben egyszerre több közlekedési szabályt is fel kell ismerni, és tudni kell jól alkalmazni. – írja a Feol.

Nagyon fogós ezt a KRESZ-teszt

Ebben a nagyon fogós KRESZ-tesztben három jármű és a mi autónk szerepel. Sokan reflexből csak azt figyelték, ki érkezik jobbról, pedig a kanyarodási szabály legalább ennyire fontos. A jobbra kanyarodó ugyanis köteles elsőbbséget adni az egyenesen haladónak, még akkor is, ha elsőre úgy tűnik, neki lenne kedvezőbb a helyzete. A helyes áthaladási sorrend végül: A – B – C – majd a belső nézetből látható autó következik.

Az Origo a napokban arról írt, hogy Magyarországon is vannak olyan közlekedési táblák, melyekről a legtöbb autósnak fogalma sincs. Ami valamilyen szinte érthető, hiszen sokan legutóbb a KRESZ-könyvben találkoztak ezekkel. Az egyik ilyen a környezetvédelmi övezetes.

