Ezt a KRESZ-tesztet még a legrutinosabb sofőrök is elrontják

Ez az áthaladási sorrendes KRESZ-teszt sok autóst kihívás elé állíthat.

A feladványban három jármű érkezik egyszerre egy kereszteződéshez, ahol néhány másodperc alatt kell eldönteni az áthaladási sorrendet. Bár a helyzet első látásra nem tűnik bonyolultnak, a helyes megoldás még a rutinos vezetőket is könnyen összezavarhatja. A feladatban egy villamos, egy személyautó és egy motoros szerepel. A tesztben egy olyan kereszteződést láthatunk, ahol nincs jelzőlámpa, ami szabályozza az elsőbbséget. A villamos balra kanyarodna, az autó szintén balra fordulna, míg a motoros jobbra hajtana tovább. A megtévesztő helyzetet az adja, hogy a sofőröknek több szabályt kell egyszerre figyelembe venniük – írja a TEOL.

Érdemes feleleveníteni a KRESZ szabályait

A legtöbb bizonytalanságot általában az okozza, hogy a villamos több esetben is elsőbbséget élvez, amit sok autós hajlamos figyelmen kívül hagyni. Itt azonban nem. Első lépésként érdemes alaposan megvizsgálni az elsőbbségadást szabályozó táblákat. Ezek alapján a B jelű személygépkocsi haladhat át elsőként a kereszteződésen, mivel számára nincs előírt elsőbbségadási kötelezettség. Ezután a motoros és a villamos között kell eldönteni a sorrendet. Sokan automatikusan azt gondolnák, hogy a villamos élvez elsőbbséget, de ebben az esetben ez nem igaz. Mivel mindkettőjük haladását jelzőtábla szabályozza, a kis ívben jobbra kanyarodó motoros indulhat előbb, így a villamos csak harmadikként haladhat át a kereszteződésen.

Ez a KRESZ-kvíz is azt bizonyítja, hogy érdemes időről időre újra elővenni a könyvet, feleleveníteni a KRESZ szabályait, még azoknak is, akik hosszú évek óta vezetnek.

