Miután Putyin leleplezte, a Lada levédte az új Niva megjelenését

Még a Renault fejlesztette ki az aktuális Dacia Duster testvérmodelljeként az új generációs Lada Niva szabadidő-autót, csak aztán az utolsó utáni pillanatban az ukrán háború miatt jegelték a projektet, mert hirtelen elérhetetlen lett az AutoVAZ számára a nyugati technika. Tavaly aztán megmutatták a gyárlátogatáson lévő Vlagyimir Putyinnak a T-134 kódnéven fejlesztett modell életnagyságú modelljét, mert pénzt kunyeráltak arra a fejlesztésre, ami függetleníti a nyugati technikától az autót.

Nem kaszálták még el a Renault-által kifejlesztett új generációs Lada Niva projektet

Fotó: Lada

Ránézésére nem feltűnő a Lada-Dacia rokonság

Nos, úgy tűnik sikerrel járt a Lada, hiszen az orosz védjegy-adatbázisban most megjelentek a kompakt szabadidő-autó formatervét mutató ábrák, amelyek segítségével tökéletes képet alkothatunk az orosz formatervezők által készített karosszériáról. A szélvédőt és az oldalajtók üvegét leszámítva nincs közös karosszériaelem a Dacia Dusterrel, de érdekes módon a hátsó ajtó ablakkeretbe helyezett kilincséhez már nem nyúltak, annak a formája még mindig a Duster felfelé forduló övvonalához illeszkedik.

Műszakilag annyiból fájdalmas a Renault-technikával szakítás, hogy így összkerékhajtás se lesz a típushoz – hacsak nem találnak egy megfelelő kínai rendszert… Motor tekintetében az Azimut-ban debütáló 1,6-os turbós négyhengeres tűnik befutónak, de elképzelhető, hogy a ma is használt 1,8-as szívó négyhengeres is belekerül az új Lada Niva motorterébe. Hivatalosan még nem közölték, milyen stádiumban tart a Lada T-134 projekt, így csak tippelni lehet, hogy még ebben az évtizedben piacra dobják az autót.

