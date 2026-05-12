Fekete mágia miatt lett ütős a legújabb Lamborghini

Egy kupé tetejének eltávolítása óhatatlanul meggyengíti a karosszériaszerkezetet, ami miatt merevítéseket kell beépíteni a vázszerkezetbe, ami tömegnövekedéshez vezet. A Lamborghini mérnökeinek ezt most sikerült kiküszöbölniük annak köszönhetően, hogy már több évtizede fejlesztik a saját karbon-technológiájukat. Amíg a kupénál hagyományos karbont használnak a teherhordó szerkezetnél, a Fenomeno Roadster esetén változó hosszúságú karbonszálakat használnak a különféle igénybevételnek kitett részeknél, és egyedi formula szerint készült az egészet összefogó műgyanta is. Értsd a tető eltávolítása nem jár különösebb veszteséggel – leszámítva az ügyfél bankszámláját – karosszériamerevség vagy épp tömegnövekedés terén.

Nem szenvedett csorbát a menetdinamika a Lamborghini Fenomeno tetejének eltávolítása után

Fotó: Lamborghini

Még ideiglenes tetőt sem adnak a Lamborghini Fenomeno Roadsterhez

Teljesen újratervezték a karosszéria felső részét, így elérték, hogy a tető eltávolítása ellenére nem változtak az aerodinamikai tulajdonságok, ebben az is benne van, hogy az ülések mögötti bukókeret elsődleges funkciója (védelem) mellett csökkenti a szélzajt és a levegő turbulenciáját is. A szélvédőkeretre került egy olyan légterelő, ami az újratervezett motorháztetőn lévő nyílásokhoz irányítja a légáramot, átszellőztetve a V12-es szívómotor környezetét. A 6,5 literes blokkot három villanymotorral együtt építik be, a plug-in hibrid hajtás rendszerteljesítménye továbbra is 1080 lóerő, amivel 2,4 másodperces 0-100 km/óra sprintet lehet előadni, a 0-200 km/óra gyorsulás megvan 6,8 másodperc alatt és a csúcssebesség meghaladja a 340 km/órát. Ezek az adatok megegyeznek a kupé változat tudásával.

Fotó: Andy Casano

Nem véletlenszerű a színösszeállítás, a Blu Cepheus nevű kék szín a márka első nyitott autójáról, az 1968-as Miura Roadsterről jön, az alul használt Rosso Mars nevű vörössel kombinálva Bologna városának hagyományos színeit idézik. És persze számos helyen jól látható a csupasz karbon, a légterelőknél kovácsolt karbon mintázattal együtt. Csak egyvalami hiányzik a fedélzetről, mégpedig a tető. Még ideiglenesen az utastér letakarására szolgáló vásznat se adnak, aki tehát ragaszkodik a nyitott autózáshoz, annak egyénileg kell gondoskodnia az időjárás viszontagságai (eső, UV-sugárzás, stb.) elleni védelemről.