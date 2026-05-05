Látta már, hogyan javítják a horpadásokat? Mutatjuk!

Rosszul sikerült parkolásnál, kisebb koccanásnál, ütközésnél látványosan sérülhet az autók karosszériája. Igaz ez a műanyag elemekre és a lemezfelületekre is - előbbi törhet is akár. A javításra többféle megoldás létezik, ezúttal egy szakaszhúzáson alapuló műveletet mutatunk be.

Gyors, de kell a rutin!

A megtisztított lemezfelületre ponthegesztéssel rögzítik a húzószemeket, majd jön a kampósor, ez viszi át az erőt. Nagy nyomatékkal, a hirtelen mozdulatokat kerülve húzzák vissza a sérült felületet - az eredmény szinte tökéletes!