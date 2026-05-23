Legendás autóival szédíti Budapestet a Mercedes-Benz

Miközben egyre inkább a digitális kommunikációra áll át a világ, az autót 140 évvel ezelőtt szabadalmaztató Mercedes-Benz szembe megy a trenddel, és elviszi az emberek közé azokat az autókat, amelyeket a már említett digitális csatornákról illetve a nyomtatott sajtóból ismerhet. Idén már hazánkban is megrendezik a Mercedes-Benz Studio nevű programot, a megnyitóra Budapesten a Deák Ferenc utcában került sor, ahol most és a következő három hónapban a különleges autókat és egyedi programokat lehet megnézni.

Még Mercedes-Benz vonalon is erős az a felhozatal, amit Budapest belvárosában állítottak ki

Számos kísérő programja lesz a Mercedes-Benz Studiónak

A belvárosban a dicső múlt és az izgalmas jelen látható, köztük a most felfrissített S-osztály, a Mercedes-AMG PureSpeed, Rote Sau és Patent-Motorwagen replika. A Városligeti Csónakázótónál alakítják ki júniusban az elektromos autókkal foglalkozó helyszínt – ott lehetőség lesz öt villanyautó tesztvezetésére is előzetes regisztráció alapján, amit a belváros közepén nehezen tudtak volna megoldani. Három hónapon át várják az érdeklődőket a különleges járművekkel és a hét második felében lévő aktivitásokkal, például Cars&Coffee is lesz majd. Ezzel párhuzamosan a Merlin Színházban kiállítás nyílik a Mercedes-Benz által 1977 óta fenntartott művészeti kollekcióból.

A fővárosi rendezvény aztán a nyáron átköltözik Balatonfüredre, ahol már a belső égésű motorral szerelt autók tesztvezetésre is lesz lehetőség, illetve ott akusztikus koncertek is színesítik a programot. A Formula-1 Magyar Nagydíj idején egyébként a Mercedes-Benz Studio visszatér Budapestre, és az autóversenyhez kapcsolódó aktivitásokat fognak nyújtani az érdeklődőknek. A programokról a rendezvény weboldalán lehet tájékozódni.



