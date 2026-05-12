Ez durva! Már az ütközés előtt nyílik a légzsák, ha a rendszer érzi a bajt

A Tesla már évek óta kameraképekre és radarjelekre hagyatkozik, amikor a vezetéstámogató rendszerről van szó. Most elértek arra a szintre, hogy megbízhatóan tudják azonosítani az elkerülhetetlen ütközést, és így amikor a gyorsulásérzékelő jelet ad, rögtön aktiválják a robbantást, nem várják meg, hogy kiderüljön: elég nagy energiájú-e az ütközés a légzsák kioldásához.

70 ezredmásodperccel hamarabb aktiválja a légzsákokat a Tesla, ami a vezetéstámogató rendszernek köszönhető

Teljesen felfújt légzsákba merül bele az utas teste

A különbség nem nagy, egy szempillantásnyi, azaz 70 ezredmásodperc – egy normál balesetnél ennyi idő alatt derül ki, hogy elég nagy energiájú-e az ütközés. Azonban ez a minimális időnyereség is elég ahhoz, hogy az utas teste nem egy vele szemben épp felfúvódó légzsákba, hanem egy teljesen felfújt párnába ütközik. Ez sokkal kisebb terhelést jelent a testnek, tehát csökken a sérülésveszély is. A Tesla típusainál tehát továbbra is a gyorsulásérzékelő alapján oldják ki a légzsákot, de a számítógép a Tesla Vision jelére hagyatkozva gyorsabban hozza meg döntést a vészhelyzetről.