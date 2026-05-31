Lehet, hogy mégsem jó befektetés a veteránautó?

Úgy egy évtizeddel ezelőtt bolydult fel a veteránautók piaca, amikor a gazdagok a klasszikus befektetési formák mellett alternatívákat kerestek. Megugrott az igazán különleges járművek értéke, és úgy tűnik, nagyjából elérkeztünk a folyamat tetőpontjára. A gondot nem a járművek elérhetősége jelenti, hanem hogy nem tűnik biztos, hosszú távú befektetésnek a veteránautó. Ahogy az a valós életben is megtapasztalható, a fiatal generációt már nem érdekli annyira az autó, mint a meglévőket.

Nem a veteránautók elérhetősége a gond, hanem hogy a felnövő korosztály már nem értékeli azokat

Az USA-ban 570 milliárd dollárra becsülik a veteránautók értékét

Becslések szerint az Egyesült Államokban 43 millió darab veteránautó van, amelyek értéke 570 milliárd dollárt tesz ki. Azonban mivel a fiatalokat nem érdekli az autó, pláne nem az olyan autó, amit nem lehet/érdemes napi szinten használni, ez az óriási összeg be fog zuhanni. Az öreg generációból is egyre többen szállnak ki a veteránautók piacából, mert egyre nehezebb és drágább a járművek fenntartása, beleérte a tárolást és a javítási munkákat, ráadásul egyre több helyen környezetvédelmi zónák korlátozzák a használatot is. A fiatalok tehát nem kérnek az autóból, nem fognak pénzt költeni arra még akkor sem, ha megöröklik azt, hanem értékesítés mellett döntenek, ha pedig mindenki szabadulni akar a veteránautóktól, akkor azok értéke óhatatlanul csökkenni fog.



