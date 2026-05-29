ferrari

Leo pápa inkább nem mondott véleményt a Ferrari villanyautójáról

Privát audiencián mutatták meg az elektromos autót a szentatyának. Leo Pápa nem kommentálta a Ferrari Luce megjelenését.
Noha alig pár napja mutatkozott be a Ferrari Luce, a márka első elektromos autója, már rengeteg kritika érte a megjelenése miatt. Szóval a gyár megpróbál rajongókat szerezni az autónak, így azt megmutatták Leo pápának is – aki a kézi kapcsolású váltóval szerelt Fordokat preferálta, amíg még vezetnie kellett az USA-ban.

Egy kormánykereket kapott emlékbe a Ferraritól az egyházfő.
Leo pápa az első között ismerhette meg a Ferrari első elektromos autóját
Fotó: Inside Edition

Ferrari kormánykereket hagytak a pápánál a találkozó emlékére

A korábbiakkal ellentétben – az utolsó Ferrari Enzo Ferrari-t jótékony célra árverezték el, miután azt II. János Pál pápa ajándékba kapta – most nem hagyták ott az autót a szentatyánál, helyette egy kormánykereket kapott emlékbe az egyházfő.

