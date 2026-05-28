Rögtön három lopott autót is lekapcsoltak a rendőrök 60 millió Ft értékben

Május 22-én jó napja volt a röszkei rendőröknek, mivel rögtön három nagy értékű lopott autót is lekapcsoltak. A délutáni órákban egy olasz rendszámú BMW 420d xDrive jelentkezett kilépésre, de kiderült, hogy a forgalmit meghamisították és az autót körözik. A 25 millió Ft értékű autót lefoglalták, az autót vezető olasz állampolgár ellen közokirat-hamisítás megalapozott gyanúja miatt előállították.

Egy lopott autóval megkísérelték a határátlépést, a másik kettőt pár kilométerrel odébb kapták el

Három olasz rendszámú lopott autó akadt fenn a röszkei rendőrök hálójában

Pár órával később a rendőrök bejelentést kaptak egy közeli benzinkútról, a helyszínre érkező járőrök két olasz állampolgárságú férfit és autóikat vonta ellenőrzés alá. Kiderült, hogy a Mercedes-Benz GLA 180 D és a Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC típusú autók forgalmi engedélye hamis, ezért a rendőrök eljárást indítottak a vezetők ellen, és lefoglalták a 45 millió Ft értékű autókat.



