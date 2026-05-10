thomas magnum

Komoly botrányt kavart Thomas Magnum Ferrarija

Úgy tűnik, mégsem eredeti a több mint 100 millió forintért megvett híres Ferrari. A hírek szerint az árverésen vásárolt tűzpiros sportkocsi mégsem Thomas Magnumé volt a híres sorozatból.
Alig két hete kelt el egy árverésen a Magnum című sorozat híres tűzpiros Ferrari 308 GTS-e, amelyért mintegy 379 ezer dollárt (115 millió forint) fizetett egy vevő. A papírok szerint ez az autó szerepelt a 80-as évekbeli sorozat korai epizódjaiban is, így nemcsak egy veterán járműről, hanem popkulturális relikviáról van szó.

Tom Selleck és az ő híres Ferrarija a Magnum című sorozatban
Fotó: CBS / Getty Images

A gond csak az, hogy már az aukció előtt felröppentek kétségek a hitelessége körül. A vita középpontjában az alvázszám áll, amely elvileg minden autó egyedi azonosítója. A német Autobild kutatásai szerint azonban nemrég egy másik Ferrari is felbukkant hasonló alvázszámmal, de eltérő kialakítással – írja a Blikk. Ez komoly kérdéseket vet fel: vajon ugyanazt a sportkocsit kínálták eladásra többször, vagy valahol manipulálták az adatokat?

Ez volt a Magnum sorozat ikonikus autója

A bizonytalanságot tovább fokozzák az olyan részletek, mint a belső tér eltérései vagy a különböző időpontokban készült fotók közötti különbségek. Egyes szakértők szerint ezek akár restaurálásból is adódhatnak, mások viszont úgy vélik, túl nagyok az eltérések ahhoz, hogy egyszerű felújításról legyen szó. Egyelőre tehát nem tudni, hogy valóban a Tom Selleck hollywoodi színész által vezetett Ferrari 308 GTS-t, a Magnum sorozat ikonikus autóját vették-e most meg.

 

 

