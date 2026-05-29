baleset

Sokkoló számok: ennyi motorosbaleset történik

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Nem áll jól a helyzet Heves Vármegyében. Az év első 20 hetében már 23 motorkerékpár-baleset történt az utakon.
Amíg 2025 első 20 hetében 9 motorkerékpáros baleset történt Heves Vármegye útjain, addig idén már 23 – közölte pénteki sajtótájékoztatóján Erdélyi Róbert, a Heves Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára. Másnap, szombaton aztán az első idei, halálos áldozattal járó motorkerékpáros-baleset is megtörtént.

Idén már 23 motorkerékpáros baleset történt Heves Vármegye útjain, óvatosságra inti a közlekedőket a rendőrség
Fotó: Ládi László / heol.hu

Arra kérik a motorkerékpárosokat, ésszel vezessenek

A legtöbbször a sebesség helytelen megválasztása miatt szenvedtek balesetet motorkerékpárosok, ebben abszolút és relatív gyorshajtás is volt – utóbbi az, amikor a KRESZ-szerint megengedett kereteken belüli tempóval halad valaki, de az adott út- és látási viszonyoknak az túlságosan gyors sebesség. A 23 idei balesetnek 16-szor okozóként, 7-szer elszenvedőként volt részese motorkerékpáros. A balesetet szenvedők többsége nem helyi lakos, hanem a kanyargós hegyi utak miatt látogatnak el a vármegyébe.
Erdélyi Róbert arra kéri a motorosokat, hogy a gép és a sofőr is legyen vezetésre alkalmas állapotban, és ne hagyják ki a sok helyen megszervezett vezetéstechnikai képzéseket sem.

