Máris megvan a hónap gyorshajtója! Szép számlát kapott

Május 4-én egy őrült autós gyorshajtása törte meg a csendet egy kis zalai településen.

Egyes őrült sofőrök a lakott települést is autópályának tekintik - most rá is fizettek

Fotó: Zala vármegyei rendőrség / Facebbok

A rendőrség mérése szerint az autós több mint két és félszeresen lépte túl a megengedett sebességet, 50 km/óra helyett 134-gyel száguldozott Murarátka belterületén.

Ez már autópálya-tempó, ami borzasztóan veszélyes lakott területen belül.

Ilyen sebességnél egy váratlan fékezés, egy úttestre lépő gyalogos vagy egy kihajtó autó, motor vagy kerékpár esetén szinte esély sem marad a reakcióra. A felelőtlen sofőrt bemérte a traffipax – írja a hirado.hu.

Rendesen megbüntették a vad autóst

A rendőrök megállították a sofőrt, aki kemény büntetéssel szembesült: 468 ezer forintos közigazgatási bírságot kapott, emellett nyolc büntetőpontot is jóváírtak a neve mellé. Ez már az a kategória, ahol egyetlen rossz döntés nemcsak a pénztárcát, hanem a jogosítvány jövőjét is veszélybe sodorja. A hatóságok szerint a gyorshajtás továbbra is a közlekedési balesetek egyik vezető oka Magyarországon.

