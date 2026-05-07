gyorshajtás

Máris megvan a hónap gyorshajtója! Szép számlát kapott

20 perce
Olvasási idő: 3 perc
Miközben sokan néhány kilométeres sebességtúllépést még „beleférő hibának” tartanak, egy zalai sofőr egészen más ligában gondolkodott. Az autós Murarátka belterületén úgy száguldott végig, mintha autópályán lenne: ott, ahol maximum 50 km/órával lehet közlekedni, 134 km/órával mérték be a rendőrök.
Május 4-én egy őrült autós gyorshajtása törte meg a csendet egy kis zalai településen.

Egyes őrült sofőrök a lakott települést is autópályának tekintik - most rá is fizettek
Fotó: Zala vármegyei rendőrség / Facebbok

A rendőrség mérése szerint az autós több mint két és félszeresen lépte túl a megengedett sebességet, 50 km/óra helyett 134-gyel száguldozott Murarátka belterületén. 

Ez már autópálya-tempó, ami borzasztóan veszélyes lakott területen belül. 

Ilyen sebességnél egy váratlan fékezés, egy úttestre lépő gyalogos vagy egy kihajtó autó, motor vagy kerékpár esetén szinte esély sem marad a reakcióra. A felelőtlen sofőrt bemérte a traffipax – írja a hirado.hu.

Rendesen megbüntették a vad autóst

A rendőrök megállították a sofőrt, aki kemény büntetéssel szembesült: 468 ezer forintos közigazgatási bírságot kapott, emellett nyolc büntetőpontot is jóváírtak a neve mellé. Ez már az a kategória, ahol egyetlen rossz döntés nemcsak a pénztárcát, hanem a jogosítvány jövőjét is veszélybe sodorja. A hatóságok szerint a gyorshajtás továbbra is a közlekedési balesetek egyik vezető oka Magyarországon.

Az Origo a napokban arról írt, hogy egy 25 éves svájci nő négy év börtönt kapott gyorshajtásért.

 

